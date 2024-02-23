Хачанов вытащил тай-брейк из 26 розыгрышей! Россиянин уже в финале Дохи

Россиянин переупрямил австралийца Попырина и теперь готовится к битве за шестой титул в карьере.

Карен Хачанов остался единственным из трёх россиян на турнире серии ATP-250 в Дохе. И в пятницу, 23 февраля, россиянин с австралийцем Алексеем Попыриным разыграл путёвку в финал.

С первых геймов стало понятно, что оба теннисиста будут опираться на свою подачу. Однако уже в третьей мини-партии она немного подвела Хачанова, и россиянин позволил сопернику сделать брейк. В первом сете Карен прочно основался на задней линии, играл глубоко, старался напрягать австралийца, но тот на игру российского соперника не поддавался и с завидной регулярностью записывал на свой счёт виннеры – уже к пятому гейму у Алексея их набралось девять штук.

Первые проблемы на своей подаче возникли у Попырина при счёте 4:3, благодаря чему Хачанов смог сделать брейк и выравнять счёт. Дело дошло до тай-брейка. Очень хорош на нём был Карен, но и Алексей терпел, многое тащил. Россиянин вёл 4:0, но довёл счёт до 5:5, проиграл принципиальный затяжной ралли, затем отыграл три сетбола соперника и со своей пятой попытки закрыл фантастический тай-брейк – 14:12. Длился первый сет в сумме 1 час 5 минут.

Карен Хачанов Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Сложно было Попырину вернуться в игру после обидно проигранной первой партии. Австралиец пытался противостоять россиянину, но уже в третьем гейме позволил ему сделать брейк. В середине второго сета что-то стало тревожить Алексея: было похоже на мышцы живота. Предыдущий соперник Карена – финн Эмиль Руусувуори – также вызвал на корт доктора и снялся с матча из-за проблем с поясницей.

После пятого гейма Попырин взял медицинский тайм-аут, но всё же продолжил матч и в следующем гейме даже заработал три брейк-пойнта. Однако Хачанов к тому моменту был гораздо свежее и увереннее своего соперника, поэтому все опасные очки отыграл, а следом сам сделал брейк и повёл со счётом 5:2. Победитель этой встречи был очевиден: Карен завершил этот сет со счётом 6:2 и вышел в первый финал в этом сезоне.

Для Хачанова и Попырина эта встреча была четвёртой, до этого в личных противостояниях со счётом 2-1 вёл россиянин. В прошлый раз теннисисты играли в октябре на старте «пятисотника» в Токио. Тогда сильнее оказался австралиец – 6:4, 6:2.

Для Хачанова это был второй полуфинал подряд. В начале февраля Карен боролся за выход в решающую стадию на турнире в Марселе, но в трёх сетах проиграл Григору Димитрову – 7:6, 4:6, 6:7. Финал в Дохе станет для россиянина восьмым в карьере. Из семи прошлых решающих матчей он одержал победу в пяти.

Что касается рейтинга, то на сегодняшний день Хачанов занимает 17-е место. Выход в финал позволит ему занять 15-ю строчку, на ней же Карен останется даже в случае победы в Дохе. Попырин же благодаря полуфиналу в Катаре улучшит своё положение на восемь позиций и займёт в рейтинге 38-е место.

В финале Хачанов поборется с победителем встречи Якуб Меншик – Гаэль Монфис. Решающий матч состоится в субботу, 24 февраля.