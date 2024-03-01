Блинкова отыгралась с 2:5 и дожала непростую украинку! Анна — в четвертьфинале Сан-Диего

За выход в полуфинал «пятисотника» россиянка поборется с пятой ракеткой мира и первой сеяной турнира Джессикой Пегулой.

На турнире серии WTA-500 в Сан-Диего началась борьба за четвертьфиналы. В четверг, 29 февраля, свою встречу 1/8 финала с украинкой Даяной Ястремской (33) провела россиянка Анна Блинкова (51).

Очень активно Ястремская влилась в игру: она безукоризненно играла в своих геймах и на первой же подаче Блинковой благодаря агрессивной игре сделала ранний брейк. Однако в следующем же гейме Даяна наошибалась и позволила Анне сделать обратный брейк, но затем взяла вторую подряд подачу россиянки. Украинка в такой нестабильной обстановке всё же захватила преимущество.

За 25 минут Ястремская довела игру до счёта 5:2 в свою пользу. Блинкова тем временем включилась в матч, не дала сопернице подать на сет и сравняла счёт до 5:5. Украинка начала спешить и заметно растеряла концентрацию, а россиянка стала более сосредоточенной. Опасный момент сложился для Анны на её подаче при счёте 5:6, 40:40, но она смогла отыграться и перевести эту партию в тай-брейк.

На тай-брейке Ястремская вела 5:3, затем проиграла три розыгрыша и позволила Блинковой заработать первый сетбол. Одно опасное очко Даяна отыграла, но второе не смогла: россиянка забрала стартовую партию со счётом 7:6 (6).

Анна Блинкова Фото: Orlando Ramirez/Getty Images

Сложно было Ястремской собрать себя после тяжёлого первого сета. Блинкова в четвёртом гейме сделала брейк и повела со счётом 3:1, а украинка от злости разбила ракетку. Этот выплеск эмоций помог Даяне: в следующем же гейме она сделала обратный брейк. Только вот россиянка упускать преимущество не захотела и брейканула ещё раз – 4:2.

Сложно складывалась игра для обеих теннисисток. Россиянка боролась с нестабильной подачей (0 эйсов и пять двойных за весь матч), а украинка – с бурными эмоциями и невынужденными ошибками.

Конец матча сложился для Ястремской совсем неудачно: она на своей же подаче при счёте 2:5 отдала эту встречу. В результате Блинкова одержала победу за 1 час 27 минут со счётом 7:6, 6:2.

Для Ястремской и Блинковой эта встреча была второй. Впервые теннисистки сыграли в 1/8 финала на прошлогоднем турнире серии WTA-125 в Реусе (Испания). Сильнее тогда оказалась украинка (6:4, 7:5). А четвертьфинальный матч в Сан-Диего с Джессикой Пегулой станет для Анны третьим: в прошлых двух встречах победа осталась за американкой.

Для Блинковой этот четвертьфинал станет первым с октября прошлого года. На турнире серии WTA-250 в Гонконге она добралась сразу до полуфинала, где проиграла Лейле Фернандес (2:6, 5:7).

Блинкова благодаря выступлению в Сан-Диего уже поднялась на шесть позиций и заняла 45-е место в рейтинге. В случае победы на турнире Анна может взлететь в топ-30. Её рекордом было звание 34-й ракетки мира. Ястремская после выступления на американском «пятисотнике» поднимется с 33-й строчки на 30-ю.

За выход в полуфинал Блинкова поборется с первой сеяной турнира Джессикой Пегулой. Помимо Блинковой, среди россиянок в Сан-Диего борьбу продолжает Анастасия Павлюченкова. Она в ночь на 1 марта проведёт свою встречу 1/8 финала с китайской теннисисткой Синьюй Ван. За этим и другими матчами следите на «Чемпионате».