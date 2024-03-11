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Касаткина, Блинкова, Медведев: онлайн-трансляция Индиан-Уэллс 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Касаткина рвётся в 4-й круг Индиан-Уэллса! Также сыграют Блинкова и Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Индиан-Уэллса
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На «Мастерсе» в ночь с понедельника на вторник завершится третий круг. На корты выйдут и три россиянина. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе-2024. В ночь с понедельника на вторник по московскому времени пройдут 16 матчей третьего круга – по восемь в верхней половине сетки у мужчин и в нижней половине у женщин. На корты среди прочих выйдут и пятеро россиян – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Дарья Касаткина (11) и Анна Блинкова. Причём Медведев сразится с неудобным американцем Себастьяном Кордой (29), которому он проиграл два последних поединка – на Australian Open и в Шанхае-2023. Также из представителей топ-4 посева в этот день сыграют Джокович (1), Соболенко (2) и Гауфф (3). Следите за событиями в нашей лайв-статье.

Индиан-Уэллс – 2024. Мужчины. Сетка
Индиан-Уэллс – 2024. Женщины. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 22:30 МСК
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
12 марта 2024, вторник. 00:00 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 марта 2024, вторник. 05:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Расписание 6-го дня
Live Даниил Сальников

О том, как прошёл игровой день накануне, читайте в нашем вчерашнем лайве дня.

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Расписание 6-го дня

Сегодня завершается 3-й круг. Среди прочих играют и три россиянина. Вот как выглядит расписание.

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