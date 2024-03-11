Касаткина рвётся в 4-й круг Индиан-Уэллса! Также сыграют Блинкова и Медведев. LIVE!

На «Мастерсе» в ночь с понедельника на вторник завершится третий круг. На корты выйдут и три россиянина. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на супертурнире в Индиан-Уэллсе-2024. В ночь с понедельника на вторник по московскому времени пройдут 16 матчей третьего круга – по восемь в верхней половине сетки у мужчин и в нижней половине у женщин. На корты среди прочих выйдут и пятеро россиян – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Дарья Касаткина (11) и Анна Блинкова. Причём Медведев сразится с неудобным американцем Себастьяном Кордой (29), которому он проиграл два последних поединка – на Australian Open и в Шанхае-2023. Также из представителей топ-4 посева в этот день сыграют Джокович (1), Соболенко (2) и Гауфф (3). Следите за событиями в нашей лайв-статье.