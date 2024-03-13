Потапова после «баранки» пробилась в 1/4 финала Индиан-Уэллса! Впереди битва с украинкой

Павлюченкова не смогла остановить Костюк и пробиться в пятый четвертьфинал в сезоне.

Россиянки продолжают свой путь на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе! Вечером 12 марта первым запуском за выход в четвертьфинал поборолись Анастасия Потапова (33-я ракетка мира) и итальянка Ясмине Паолини (14).

Началась встреча довольно ровно для обеих спортсменок. Потапова хорошо подавала и старалась держать мяч, а Паолини здорово передвигалась по корту и чувствовала игру – это помогало каждой выигрывать свою подачу и сопротивляться в геймах соперницы. Первой проблемы стала испытывать россиянка в восьмом гейме: на своей подаче она допустила несколько невынужденных ошибок, что помогло итальянке сделать брейк.

На корте нарастало напряжение, и обеим теннисисткам приходилось справляться с внутренним накалом. Эмоции пошли на пользу Потаповой, но сыграли против Паолини: итальянка при счёте 5:3 вышла подавать на сет, но не выиграла ни одного очка и позволила сопернице сделать обратный брейк. После этого эпизода Ясмине не смогла собрать себя воедино и проиграла четыре гейма подряд, а Анастасия за 44 минуты закрыла первую партию со счётом 7:5.

Анастасия Потапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После такого удачного окончания первого сета Потапова внезапно растеряла концентрацию во второй партии. При счёте 0:1 россиянка допустила двойную ошибку в самый неподходящий момент – на брейк-пойнте соперницы – и позволила итальянке повести – 2:0. Следом Анастасия не смогла удержать ещё один свой гейм, и Ясмине вышла вперёд уже с более серьёзным счётом – 4:0. Всё в этом сете повалилось у Потаповой из рук: подача расклеилась, удары не шли, а партия в итоге с «баранкой» осталась за итальянской соперницей.

В третьем сете Потапова постепенно возвращалась в игру, а Паолини, напротив, стала немного терять хватку, поэтому уже в третьем гейме россиянка смогла сделать брейк и повести – 2:1. Многое сегодня тащила Паолини, даже в концовке решающей партии она бегала за всеми мячами, но нервы и игровые неточности не позволили итальянке вернуться в этот матч. Анастасия за 1 час 47 минут одержала победу со счётом 7:5, 0:6, 6:3 и прервала восьмиматчевую победную серию Ясмине.

В послематчевом интервью Потапова рассказала, что помогло ей совершить камбэк после «баранки» во второй партии:

«Когда я вышла в туалет после второго сета, то посмотрела в зеркало и сказала себе: «Что ж, сейчас или никогда. Делай всё, что в твоих силах. Борись за каждое очко».

Россиянка и итальянка сегодня встречались впервые в карьере. Для Потаповой это будет третий четвертьфинал в текущем сезоне: в прошлых двух Анастасия потерпела поражение. Благодаря сегодняшней победе россиянка вернётся в топ-30 и сможет занять 29-е место. Паолини сохранит 14-ю строчку.

Соперница Потаповой по четвертьфиналу в Индиан-Уэллсе определилась в следующем матче между Анастасией Павлюченковой (24) и Мартой Костюк (32).

Встреча Павлюченковой и Костюк по сравнению с предыдущим матчем началась более неоднозначно – с обмена брейками и нестабильной игры от обеих теннисисток. Почти в каждом гейме чувствовался нерв и присутствовала борьба, но девушки после не самого удачного начала сета старались удерживать свои подачи и не давали друг другу захватить преимущество.

В девятом гейме на подаче Павлюченковой случилось несколько критически важных розыгрышей, в которых Костюк действовала мощнее и надёжнее. Анастасия хоть и отыграла два брейк-пойнта, но удержать эту мини-партию так и не смогла. Россиянка продолжала бороться, только вот её усилий оказалось недостаточно – украинка со счётом 6:4 забрала первый сет.

Анастасия Павлюченкова Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Пыталась Павлюченкова быть агрессивной и навязывать свою игру, но собственные ошибки и оборона Костюк не позволяли Анастасии совершить камбэк. В середине второй партии россиянка отдала две свои подачи подряд, а Марта повела со счётом 4:1.

Слишком много непростительных ошибок допускала Павлюченкова в этом матче. Костюк тоже не играла безупречно, но она в корт попадала чаще своей соперницы. За 1 час 17 минут Марта одержала победу со счётом 6:4, 6:1.

Для Павлюченковой и Костюк эта встреча стала третьей в карьере и в этом году. В первом матче в Дохе теннисистки провели на корте всего 17 минут, после чего украинке пришлось сняться. Следующая игра состоялась на турнире серии WTA-500 в Сан-Диего меньше двух недель назад. Россиянка в той трёхчасовой четвертьфинальной встрече сперва лидировала, но в результате напряжённой борьбы проиграла со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

В Индиан-Уэллсе Костюк проведёт четвёртый четвертьфинал в этом году: в прошлых матчах за выход в 1/2 финала украинка одержала победу лишь один раз. В рейтинге WTA Марта поднимется на 27-е место.

Павлюченкова после Индиан-Уэллса станет 21-й ракеткой мира.

В четвертьфинале американского «тысячника» Костюк сыграет с Потаповой. Счёт их личных встреч – 2-0 в пользу россиянки. За этим и другими матчами в Индиан-Уэллсе следите на «Чемпионате».