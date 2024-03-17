«Попытаюсь проникнуть в голову Алькараса». Признания Медведева перед финалом Индиан-Уэллса

На супертурнире в Индиан-Уэллсе (США) наступило время решающих матчей. Первая ракетка России Даниил Медведев во второй раз подряд вышел в финал калифорнийского «тысячника», одолев хозяина кортов Томми Пола. Для 28-летнего уроженца Москвы это второй финал в сезоне (после проигранного Australian Open) и 38-й в карьере (статистика в предыдущих решающих матчах — 20-17). В этот раз соперником отечественного спортсмена в битве за трофей Индиан-Уэллса вновь станет Карлос Алькарас. В преддверии встречи с испанцем Даниил рассказал, как у него получилось переломить ход противостояния с американцем, о том, что ему нужно сделать для того, чтобы переиграть грозного испанца, и признался, смотрит ли поединки с участием легенд тенниса.

— Даниил, как вы думаете, что у вас пошло не так в первом сете матча с Полом, и как вам удалось переломить ситуацию на корте?

— Томми только что продемонстрировал всем, как обыгрывать меня, как играть по линиям, использовать полную силу. Как только он попадает такие мячи, тебе приходится уходить за заднюю линию, выходить к сетке, играть с полулёта, выполнять укороченный с обратным вращением. Это хорошо, что вы можете одолеть меня и делать виннерсы, играя первым мячом на подаче. Он играл просто невероятно, и я не знал, что делать, поэтому единственное, что мог сделать, — это пытаться продолжить поиск решений. Я тоже играл хорошо, но в теннисе Пола наступил небольшой сбой в начале второго сета. Это придало мне уверенности и дало немного времени, чтобы увидеть больше тех тактических элементов, которые могу показать на корте. Были очень холодные условия, было тяжело держать подачу. Я рад, что в конце концов мне удалось найти решения и пробить его отличную игру сегодня вечером.

— Вы считаете, что перенос сегодняшнего матча повлиял на вас? Как вы думаете, это могло способствовать медленному старту?

— Никогда точно не знаешь. Я помню, как в прошлом году в Риме у меня было такое безумие в матче с Циципасом. Тогда мы провели на корте 10 минут, потом нас отправили в подтрибунку на один час 10 минут, и я почувствовал, что готов к этому лучше, чем он.

Я не думаю, что перенос повлиял определённым образом на первый сет, но мы никогда не узнаем наверняка. Может быть. Но перенос пошёл на пользу Полу. Я рад, что мне удалось сегодня справиться с таким трудным соперником, хорошо проведя матч.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Вы всё ещё чувствуете, что должны провести против Карлоса Алькараса идеальный матч? Является ли здоровым способом выходить на матч против соперника, думая, что вы должны сыграть идеально?

— Я думаю, что нужно делать так. Ведь именно с помощью этого способа я вышел на матч с Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии. Я знал, что последние три раза итальянец обыгрывал меня. Я знал, что если хочу победить, то должен выложиться на корте полностью, на 11 из 10, на 20 из 10, неважно. На матч с Карлосом Алькарасом на US Open я выходил, придерживаясь этого способа.

Я всё ещё чувствую то же самое, особенно на центральном корте Индиан-Уэллса. Думаю, что сегодня Алькарас показал, почему лично я считаю, что главный корт на турнире ему идеально подходит. Время от времени отскок мяча немного медленный. Это даёт Алькарасу время. В Калифорнии его не волнует ветер и то, что мяч не летает по воздуху.

Иногда на этом турнире сложно сделать обводящий удар, потому что мяч в воздухе как бы продолжает лететь и может оказаться в ауте, он теряет пространство. Вот что происходит с подающим. Можно увидеть, как Томми Пол подавал подачу 217 км/ч, и я принимал её, так как мяч терял темп в воздухе. Его мяч этого не делал. Поэтому было такое большое преимущество.

Если я хочу победить Карлоса, я попробую посмотреть, что я могу сделать в тактическом плане, но тогда я должен действовать так, как сегодня поступил Томми. Я должен попытаться играть по линиям, нанести несколько потрясающих ударов, проникнуть в голову Алькараса и попытаться одержать победу таким способом.

— Как вы ожидали перенос матча?

— Я просто находился в подтрибунке и подумал: «Что это было?». Я находился в ней примерно в 1:00, думая, что матч начнется около 3:30 по местному времени, а потом я просто ждал. На самом деле поспал немного, проснулся и увидел, что счёт в поединке Алькараса и Синнера всё ещё был 2:1 в пользу Янника в первой партии. Я увидел дождь. Потом просто ждал. Я не являюсь большим поклонником гольфа, но я увидел, как его показывают по всем каналам. Сейчас я действительно пристально слежу за гольфистами и этим видом спорта.

Я снова отправился поесть и просто расслабился. Я делаю это постоянно. Чувствую, что расслабление хорошо помогает мне. Когда матч Карлоса и Янника подходил к концу, я пошёл разминаться.

— В сегодняшнем матче мы видели, как Томми Полу перевязали голеностоп между вторым и третьим сетом. Почувствовали ли вы, что в третьем сете американец двигался по-другому?

— Точно не знаю, какая травма у него есть, потому что я видел Томми в кабинете физио перед матчем. Лучше спросить у него самого. Никогда не знаешь, личное это или нет. Никогда не знаешь наверняка. Я думаю, сложно сказать. Не знаю точно, что у него было.

Когда я увидел момент с голеностопом, единственное, о чём я подумал, было следующее: «Ладно, у него, может быть, действительно есть какие-то проблемы». Я должен оставаться последовательным. Заставлять его играть длинные розыгрыши. Лучше спросить у самого Пола, были у него проблемы или нет. Для меня было бы слишком сложно ответить на этот вопрос. Я просто пытаюсь играть в свою игру.

Даниил Медведев с Томми Пол Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Вы увидели, как Пол вырос за последние два-три года?

— Мы играли с Томми один раз очень давно, а потом – в Пекине. Я думаю, что в Китае он действительно был измотан из-за смены часовых поясов на Кубке Лэйвера. Матч не был идеальным с его стороны, и мне удалось легко победить соперника. Даже не переоценивайте это.

Так что я наверняка видел его игру по телевизору и знаю, как он играет. Думаю, сегодня он играл немного по-другому, но повторюсь: именно так он и вошёл в матч. Наверное, он подумал: «Ладно, если он будет играть так, как играет, может быть, думал, что я собираюсь одержать над ним победу». Поэтому он попытался сделать что-то другое.

Хочу сказать со своей стороны, что я не против этого. Но Пол играл так хорошо, что я мало что мог сделать с этим. Томми уже давно близок к попаданию в топ-10, так что он наверняка может победить многих теннисистов и оказаться в первой десятке.

Полуфинал на «Мастерсе», несколько очков в копилку, полуфинал в Акапулько, ещё несколько очков. Если Пол продолжит в том же духе, он может повысить свой рейтинг.

— Как это отличается от того, как игроки подходят к данной ситуации, и что является ключом к успеху?

— Да, мне очень сложно ответить. Потому что до Уимблдона-2023 я никогда не думал о турнирах «Большого шлема», «Мастерсах», ATP-500. Я просто старался играть как можно лучше на каждом турнире. Старался выиграть его и так далее. Потом, на «Ролан Гаррос», я проиграл в первом круге. И подумал, что на траве я действительно хочу думать только об Уимблдоне. То есть все предыдущие турниры я просто хотел выиграть, но играл с разными тактиками, разными ударами, делал всё, чтобы быть лучше на Уимблдоне. Мне удалось это сделать, но, поскольку мои мысли были сосредоточены на Уимблдоне, я думаю, что мог сыграть некоторые матчи хуже на других турнирах – в Галле, Хертогенбосхе. То же самое я бы сказал и про US Open. Я очень хотел хорошо выступить на US Open, концентрируясь на «Большом шлеме». В Монреале, Торонто, Цинциннати я проиграл сильным игрокам, они провели отличные матчи, но я чувствовал, что мои мысли были не на месте. Но в то же время я хочу попытаться найти баланс, чтобы не думать только о «Больших шлемах». Это четыре турнира в году. Я хочу попытаться выиграть не только ТБШ. Я хочу стараться хорошо играть на других турнирах. Я счастлив, что здесь мне удалось это сделать, пусть это не мэйджор, но я смог сконцентрироваться, смог бороться до конца и да, попытаться выиграть титул. Если честно, у меня нет точного ответа на ваш вопрос. Я просто стараюсь.

— Ранее на этой неделе Томми упоминал, что он смотрел много старых теннисных матчей c участием таких легенд прошлого, как Эдберг, Хенмэн. Есть ли игроки из прошлого, которые действительно вдохновляют вас?

— Во-первых, я не смотрю теннис, когда не участвую в турнире. Когда я на турнире, я много смотрю теннис, но я остаюсь в атмосфере соревнований.

На самом деле я смотрел не такое большое количество старых матчей. Думаю, что, когда я был молод, я смотрел больше. Но это забавно, ведь сегодня Томми играл немного в старом стиле: приём, подача и удар с лёта, иногда попадая в сетку даже при не самых удачных подачах.

Может быть, это помогает Полу. Кто знает, может, мне тоже стоит попытаться это сделать. Стиль Стефана Эдберга. Томми даже попытался сделать один обводящий… (улыбается). Если это поможет американцу, он должен делать это чаще.