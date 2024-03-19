Теннисист упал в обморок во время матча в Майами. Его соперник оправдывался за равнодушие

Артур Казо несколько секунд пролежал на корте без сознания, а Гарол Майо не спешил к нему подбегать и нарвался на критику.

74-я ракетка мира из Франции Артур Казо снялся с матча со своим соотечественником №141 Гаролом Майо в квалификации турнира в Майами. При счёте 4:6, 7:5, 2:1 Казо из-за теплового удара потерял сознание и покинул корт на инвалидной коляске.

В Майами температура воздуха в день игры достигла 31 градуса, а влажность воздуха составила 70%. Далеко не идеальные условия для игры в теннис. К сожалению, Казо не справился с жарой и потерял сознание. Иногда такое случается, но инцидент усугубляет тот факт, что медицинская помощь теннисисту была оказана не так уж быстро, а Майо нарвался на критику болельщиков из-за изначально безразличной реакции на падение соперника.

В четвёртом гейме третьего сета при счёте 30:30 Казо готовился принимать подачу Майо, но внезапно рухнул на корт. Прошло около 10 секунд, прежде чем судья начал реагировать на случившееся и встал со стула. Примерно в этот же момент на корт выбежали медики.

Артур Казо лежит на корте после потери сознания Фото: Кадр из трансляции

Изначально все подумали, что Казо страдает от судорог. Ранее по ходу матча Артур жаловался на них судье, но сниматься отказывался. Оказалось, что ситуация гораздо хуже и речь была о тепловом ударе с потерей сознания.

Хорошо, что всё в итоге обошлось без каких-либо кошмарных последствий, хотя сам по себе тот факт, что Казо увезли с площадки на инвалидной коляске, очень неприятен.

Видео с потерей сознания Казо стало вирусным в Сети. Фанаты резко критиковали рефери и Гарола Майо, который стоял на месте после падения Артура и не пытался помочь соотечественнику. В конечном счёте Майо пришлось объясняться за равнодушие.

«Хватит разводить ложную полемику по пустякам. У Артура были судороги несколькими геймами ранее до этого инцидента. Я не видел, как он упал. Я думал, что он лежит, потому что у него снова судорога. Я подбежал к нему, когда понял, что дело серьёзное. Меня охватило беспокойство, я сделал всё возможное, чтобы ему помочь. Между нами нет ничего, кроме дружбы и сострадания, так было всегда. Вам нужно перестать постоянно выплёскивать ненависть на других. Желаю Артуру скорейшего выздоровления и всего наилучшего», — написал Майо в соцсетях.

Гарол Майо Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Заслуживает ли столь резкой критики Майо? Скорее нет, чем да. Он мог подбежать к Казо моментально, но вряд ли бы сильно помог, поскольку не является медиком. В конечном счёте Гарол перешёл на половину корта Артура и действительно беспокоился о его состоянии, когда понял, что всё серьёзно.

Судья мог бы реагировать оперативнее и быстрее дать сигнал медикам о необходимости выйти на корт, но опять же изначально казалось, что всё дело в судорогах, на которые ранее жаловался Артур.

Артур Казо преподнёс несколько сенсаций на Australian Open — 2024 Фото: Morgan Hancock/Getty Images

Хочется надеяться, что с Казо всё будет в порядке. 21-летний француз отлично начал сезон-2024. На Australian Open он сенсационно дошёл до четвёртого раунда, хотя ранее на турнирах «Большого шлема» в основном вылетал в квалификации или же в стартовом круге. Француз в Мельбурне выбил далеко не самого слабого серба Ласло Джере, восьмую ракетку мира датчанина Хольгера Руне и входящего в топ-30 голландца Таллона Грикспора.

Затем Артур в трёх сетах уступил №9 поляку Хуберту Хуркачу, но в борьбе – в двух партиях дело доходило до тай-брейка. На прошлой неделе Казо дошёл до 1/8 финала челленджера в Финиксе, где в трёх сетах проиграл финалисту Уимблдона-2021 Маттео Берреттини. Артур хотел ещё раз преподнести сенсацию в Майами, но помешал ужасный инцидент из-за жары. Главное, чтобы француз поскорее отошёл от последствий случившегося по Флориде и вернулся на корт.