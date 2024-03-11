У Аманды Анисимовой давно были проблемы ментального характера, которые в конечном счёте вынудили её приостановить карьеру.

Расплакалась и ушла с корта. Что случилось с русской американкой в Индиан-Уэллсе в 2022-м

252-я ракетка мира Аманда Анисимова пропускает «Мастерс» в Индиан-Уэллсе по неназванным причинам, хотя ещё в начале марта организаторы предоставили ей уайлд-кард. 22-летняя американка российского происхождения не сообщала о травме. Очевидно, что причина её отсутствия в Калифорнии иная.

В мае 2023 года Анисимова взяла перерыв в карьере на восемь месяцев, чтобы поправить своё психологическое здоровье и избавиться от «выгорания». Аманда вернулась в тур в начале 2024-го и сразу же дошла до 1/8 финала Australian Open, где уступила будущей чемпионке Арине Соболенко (3:6, 2:6), у которой она всё равно ведёт 4-2 по личным встречам. Анисимова не играла в феврале в Европе или на Ближнем Востоке, нет её и на крупном домашнем турнире в Индиан-Уэллсе. Неужели Аманда решила не возвращаться в Калифорнию из-за того, что в 2022 году это место принесло ей плохие воспоминания?

За время выступления в WTA-туре Анисимова добыла в сумме семь побед на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Это больше, чем на любом другом «тысячнике». Лучший результат пришёлся на 2018 год, когда 16-летняя американка сенсационно добралась до четвёртого раунда. В дальнейшем Аманда прекращала своё выступление на турнире во втором-третьем круге, но всё равно с радостью приезжала в Калифорнию.

«Корты в Индиан-Уэллсе довольно медленные, и мне это подходит, потому что я люблю иметь больше времени перед ударами», — как-то говорила Аманда.

Аманда Анисимова на турнире в Индиан-Уэллсе в 2022-м Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В 2022 году на турнире в Индиан-Уэллсе Анисимова в стартовом матче прошла соотечественницу Эмму Наварро (6:2, 6:2), а затем не доиграла встречу с канадкой Лейлой Фернандес (6:2, 6:7). Аманда уверенно выиграла первый сет. Во втором столкнулась с более жёстким сопротивлением соперницы, но всё равно была близка к победе. Анисимова вела с брейком и не реализовала матчбол на подаче Фернандес при счёте 5:3. Американка подавала на матч и повела 40:0 в 10-м гейме, но не использовала ещё три матч-пойнта и позволила Фернандес сравнять счёт.

Дело дошло до тай-брейка, который Аманда проиграла вчистую – 0:7. После этого Анисимова расплакалась и ушла с корта, получив техническое поражение. Возникла настоящая неразбериха. Анисимова ссылалась на болезнь, но даже не пыталась справиться с её последствиями. Ведь был реальный шанс зацепиться за победу в третьем сете. Если её что-то беспокоило, могли помочь медики.

Однако Аманда покинула площадку ещё до того, как судья на вышке успел вызвать врачей. Рефери выглядел растерянным из-за действий американки. Анисимова в спешке собрала сумку и помахала зрителям на прощание, пока тот пытался понять, что вообще происходит.

«Подожди супервайзера, потому что это всё так внезапно. Аманда, пожалуйста, подожди супервайзера», — кричал судья вслед теннисистке, которая не собиралась его слушать.

Анисимова в итоге зашла в подтрибунное помещение, так что рефери не оставалось ничего иного, кроме как присудить победу Фернандес.

WTA позже в официальном отчёте подтвердила, что Анисимова досрочно завершила игру из-за болезни. Аманда в соцсетях написала, что по ходу встречи чувствовала себя всё хуже и хуже.

«Привет всем. К сожалению, последние несколько дней я сильно болела и вчера проснулась с очень плохим самочувствием. Я хотела попытаться преодолеть это в матче и продолжить участие в турнире. Но я не могла больше продолжать матч. Я чувствовала, что подвергаю риску своё здоровье. Мне грустно заканчивать эту неделю вот так, но иногда подобное случается. В следующий раз я постараюсь выступить лучше. С нетерпением жду возможности скоро вернуться на корт. И, пожалуйста, держите при себе свои негативные комментарии», — отметила Анисимова.

Некоторые фанаты действительно были недовольны поступком Аманды, поскольку во время игры вообще не казалось, что она страдает какой-то болезнью. Создавалось впечатление, что теннисистка просто расстроилась из-за четырёх упущенных матчболов и всухую проигранного тай-брейка, поэтому отказалась продолжать матч.

Анисимова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2019, где в трёх сетах уступила будущей чемпионке Эшли Барти. Ей тогда было 17 лет. Будущее Аманды выглядело очень ярким, но в полной мере она не смогла оправдать ожидания. В начале сезона-2022 Анисимова начала работать с именитым тренером Дарреном Кэхиллом, который приводил к большим успехам Андре Агасси, Ллейтона Хьюитта, Симону Халеп и других звёзд.

Даррен Кэхилл быстро отказался работать с Амандой Анисимовой Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Даррен собирался вывести на новый уровень и Аманду. С ним она сразу же взяла титул на турнире категории 250 в Мельбурне. Затем в этом же городе дошла до четвёртого раунда Australian Open, где её снова выбила Барти, которая в итоге стала чемпионкой мэйджора.

Кэхилл хорошо стартовал с Анисимовой, но уже в марте 2022-го, прямо в разгар турнира в Индиан-Уэллсе, тренер прервал сотрудничество с юной спортсменкой. Причины не назывались. Вскоре Даррен стал работать с итальянцем Янником Синнером, но вряд ли он бросил Аманду ради него. Скорее просто нашёл новую возможность после отказа работать с американкой.

Американские СМИ писали о ментальных проблемах Анисимовой, которые начали возникать после смерти её отца Константина в возрасте 52 лет. Он ушёл из жизни в августе 2019-го, за неделю до 18-летия Аманды, которая, как упоминалось выше, уже успела выйти в полуфинал ТБШ на «Ролан Гаррос» и взять свой первый титул WTA на турнире в Боготе. С того периода результаты Анисимовой немного застопорились. Кэхилл был призван исправить ситуацию, но быстро ушёл от перспективной теннисистки. Опять же, не сработались они, вполне вероятно, из-за нервных расстройств Аманды.

Во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2022-м стало отчётливо понятно, что у американки есть проблемы в данном аспекте. Она продержалась в туре ещё чуть более года, после чего «выгорела». Теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона, до этой же стадии добиралась на грунтовых «Мастерсах» в Мадриде и Риме. Сезон-2022 получился не таким уж плохим, она завершила его на 23-м месте в рейтинге WTA. Конечно, у Анисимовой был потенциал подняться повыше, но в мае 2023-го, выиграв 3 из 11 матчей за сезон, юная американка внезапно объявила о приостановлении карьеры.

«Я решила написать пост о последних событиях и о своих планах. C лета 2022-го я испытываю проблемы, связанные с психическим здоровьем и выгоранием. Мне стало невыносимо находиться на теннисных турнирах. На данный момент для меня в приоритете психическое благополучие, и я сделаю перерыв на некоторое время. Я всеми силами старалась это преодолеть. Я буду скучать по туру и ценю постоянную поддержку», – написала Анисимова в соцсетях.

Аманда Анисимова на Australian Open — 2024 Фото: Phil Walter/Getty Images

Возвращение на старте сезона-2024 получилось довольно неплохим – попадание во вторую неделю AO с проходом Людмилы Самсоновой, Надии Подороски, Паулы Бадосы и поражением от будущей чемпионки Арины Соболенко. Тем не менее очевидно, что ментальные проблемы Аманды на 100% не решены. В ином случае она наверняка приехала бы в Индиан-Уэллс. Уайд-кардами на такие турниры не разбрасываются.

Возможно, Анисимова появится на втором «Мастерсе» Солнечного дубля в Майами через полторы недели. Но нельзя исключать, что она выйдет на корт значительно позже, если всё ещё не чувствует себя готовой к игре. Хочется надеяться, что русская американка быстро разрешит ментальные проблемы, будет выступать на всех турнирах, а также реализует свой всё ещё солидный потенциал в теннисе.