Леденящее душу происшествие. Азаренко упала в обморок прямо во время матча US Open — 2010

Викторию увезли с корта на коляске. Теннисистка получила сотрясение мозга, но в итоге всё обошлось без серьёзных последствий.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во втором раунде US Open – 2023 проиграла китаянке Чжу Линь (3:6, 3:6). Разочаровывающий результат для 18-й ракетки мира, которую выбила №44 рейтинга WTA.

US Open – турнир «Большого шлема», где Азаренко больше всего не везёт. Здесь Виктория трижды проигрывала в финалах (2012, 2013, 2020) – дважды Серене Уильямс и ещё раз Наоми Осаке. В остальных случаях белоруска забирала решающие матчи мэйджоров (на Australian Open в 2012-м и 2013-м). Статус двукратной чемпионки ТБШ солиден, но всё-таки ещё хотя бы один титул в США заметно украсил бы резюме теннисистки. Пока же у 34-летней Азаренко остаётся ряд неприятных воспоминаний от визитов в Нью-Йорк. Худшее событие произошло в 2010 году, когда Виктория потеряла сознание прямо во время матча.

21-летняя Азаренко получила 10-й номер посева на US Open – 2010. Главными претендентками на титул считались лидеры рейтинга датчанка Каролина Возняцки, бельгийка Ким Клейстерс (в итоге выиграла турнир) и американка Винус Уильямс, но фактически титул взять могла любая теннисистка из первой десятки. Дело в том, что на тот момент 13-кратная чемпионка ТБШ и первая ракетка мира Серена Уильямс снялась с турнира из-за операции на стопе, чем заметно облегчила жизнь всем звёздам на US Open — 2010. В том числе Азаренко, которая ранее успела выиграть престижный «Мастерс» в Майами, но на «Шлемах» максимум доходила до четвертьфиналов (трижды).

В первом раунде Виктория обыграла румынку Монику Никулеску (6:0, 5:7, 6:1). Азаренко тотально доминировала в выигранных партиях, но во втором сете допустила оплошность. Хороший повод для размышлений, чтобы сделать выводы и в дальнейшем проводить игру более ровно.

Виктория Азаренко на US Open — 2010 Фото: Al Bello/Getty Images

Следующей соперницей белоруски стала аргентинка Хисела Дулько, которая на прошлом US Open дошла до четвёртого раунда и на «Шлемах» довольно часто выигрывала по паре-тройке матчей.

Дулько — более опасная и склонная к апсетам фаворитов оппонентка по сравнению с Никулеску, поэтому Азаренко было важно начать игру уверенно. Виктория этого сделать не смогла и уступала 1:5 в первом сете, после чего на корте случилось нечто ужасное.

Азаренко без сознания упала на корт прямо во время одного из розыгрышей. Казалось, что теннисистка получила тепловой удар, поскольку температура воздуха в Нью-Йорке составляла 40 градусов Цельсия. К белоруске оперативно подбежали врачи для оказания помощи. Покинуть арену самостоятельно Виктория не смогла. Спортсменку пришлось везти к машине скорой помощи на коляске. Дулько прошла дальше без необходимости доигрывать матч.

Виктория Азаренко покинула корт на коляске после потери сознания на US Open — 2010 Фото: Al Bello/Getty Images

В больнице Нью-Йорка констатировали, что Азаренко получила сотрясение мозга, а не тепловой удар, как многие думали изначально. Виктория рассказала, что стало причиной этого.

«Я разминалась в спортзале перед матчем и упала во время спринта. Ударилась рукой и головой. Перед тем как я должна была выйти на корт, меня осмотрела медицинская бригада. Они находились у корта для наблюдения за моим состоянием. По ходу матча мне стало хуже, у меня болела и кружилась голова. Были проблемы со зрением, ощущала слабость перед падением. Меня отвезли в больницу на медицинское обследование, и мне поставили диагноз: лёгкое сотрясение мозга», — сказала Азаренко.

Главное, что всё обошлось. Желание бороться на корте после неприятного случая в спортзале не привело к каким-то долгосрочным проблемам со здоровьем. Определённые опасения на этот счёт были из-за предыдущих инцидентов с Азаренко. В четвёртом круге Australian Open – 2009 при счёте 6,3, 2:4 Виктория получила тепловой удар и была вынуждена отказаться от продолжения матча. Покинула корт на своих ногах, но в сопровождении врачей.

US Open – 2010 завершился для Азаренко досрочно как в одиночном, так и в парном разряде, где она должна была сыграть в дуэте с россиянкой Динарой Сафиной. Виктория вернулась на корт менее чем через месяц. Она дошла до полуфинала турнира в Токио, где уступила будущей чемпионке Каролине Возняцки (2:6, 7:6, 4:6). Во втором сете Азаренко отыгралась с 0:5 и забрала партию на тай-брейке, заметно усложнив жизнь Возняцки.

«Я чувствую себя гораздо лучше. После выступления на US Open мне потребовалось время, чтобы восстановить силы. Это было не так уж просто, но я рада, что снова могу выступать», — рассказала о своём самочувствии Азаренко по ходу соревнований в Токио.

Азаренко закончила сезон-2010 на 10-м месте в рейтинге WTA. В дальнейшем она продолжила прогрессировать и вышла на топ-уровень. 2011-й год завершила в качестве третьей ракетки мира, а в 2012-м наконец-то выиграла турнир «Большого шлема» на Australian Open и стала лидером рейтинга.

В карьере Виктории были взлёты и падения, связанные с травмами и рождением ребёнка, но она всегда поддерживала стабильно качественный уровень на корте. Азаренко заработала $ 36,38 млн призовых за карьеру – это шестой лучший результат в истории женского тенниса и четвёртый среди действующих спортсменок. Белоруске уже 34 года, но она остаётся вполне конкурентоспособной на уровне WTA и держится в топ-20. На последнем Australian Open Виктория дошла до полуфинала, доказав, что время от времени ещё может показать солидный результат на «Шлемах». US Open в этом году не задался, но уже через несколько месяцев в более приятном для неё Мельбурне Азаренко вполне способна снова удивить любителей тенниса.