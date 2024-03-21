Виктория Азаренко, Елена Веснина, Каролина Возняцки, Даниэла Гантухова, Томаш Бердых и другие звёзды тоже блистали на красной дорожке.

Наряды — просто шик! Шарапова и Джокович зажгли на вечеринке теннисистов в Майами в 2013-м

Звёзды тенниса очень редко массово собираются в одном месте в непринуждённой обстановке. Исключение из правил можно было наблюдать на вечеринке игроков перед «Мастерсом» в Майами в 2013-м.

11 лет назад в шикарных нарядах на красной дорожке блистали Мария Шарапова, Новак Джокович, Давид Феррер, Томаш Бердых, Каролина Возняцки, Агнешка Радваньска, Елена Веснина и многие другие. Вспоминаем, как это было.

Вечеринки игроков перед «Мастерсом» в Майами начали проводить в 2007 году. На дебютное мероприятие удалось заманить некоторых звёздных гостей: Марию Шарапову, Мартину Хингис, Серену и Винус Уильямс, Рафаэля Надаля.

В дальнейшем состав участников был более скудным. Разве что Шарапова, Серена и Надаль соглашались присутствовать на вечеринках с завидной частотой.

Мария Шарапова на вечеринке игроков в Майами в 2009-м Фото: Marc Serota/Getty Images

Практически все остальные игроки (не только звёзды) игнорировали событие. Они едва успевали приехать в Майами с другого крупного турнира в Индиан-Уэллсе и предпочитали готовиться к важным матчам. Игры первого круга, в которых участвуют теннисисты с низким рейтингом, вообще зачастую проходили в дни, когда были такие вечеринки.

Только в 2013 году организаторы собрали солидную компанию вместе в шикарном отеле JW Marriott Marquis в центре Майами. Конечно, больше всего внимания к себе привлекала вторая на тот момент ракетка мира Мария Шарапова. Россиянка только что выиграла «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, но вечеринку в Майами всё равно решила не пропускать. Шарапова предстала перед публикой в шикарных платье J. Mendel, туфлях Manolo Blahnik и серьгах Le Vian.

Мария Шарапова на вечеринке игроков в Майами в 2013-м Фото: Gustavo Caballero/Getty Images

Примечательно, что для Шараповой это был второй публичный выход за день. Утром Мария в блузке Etro, яркой винтажной юбке Waldrip и туфлях Manolo Blahnik встречалась с фанатами на презентации новой серии конфет своего именного кондитерского бренда Sugarpova.

Всё это Шарапова делала буквально через пару суток после финала Индиан-Уэллса, в котором обыграла датчанку Каролину Возняцки (6:2, 6:2). К слову, Возняцки тоже была на вечеринке. Она пришла туда со своим тогдашним бойфрендом гольфистом Рори Макилроем.

Рори Макилрой и Каролина Возняцки Фото: Gustavo Caballero/Getty Images

Каролина тогда довольно рано вылетела с «Мастерса» в Майами – в третьем круге уступила испанке Гарбинье Мугурусе. А вот Шарапова снова вышла в финал «тысячника». Но взять Солнечный дубль не смогла. Во Флориде соперница у неё была куда более неудобная, чем Возняцки.

Мария в очередной раз уступила Серене Уильямс (6:4, 3:6, 0:6), с которой у неё итоговый баланс за карьеру — 2-20. Кроме того, Майами в целом является неудачным турниром для россиянки. Пять выходов в финал — и ни одного титула. Прямо как у Рафаэля Надаля в ATP-туре.

Среди представителей мужского тенниса главной звездой вечера стал первая ракетка мира Новак Джокович. Серб пришёл на мероприятие вместе со своей девушкой Еленой Ристич, которая в следующем году стала его женой.

Новак Джокович и Елена Ристич на вечеринке в Майами Фото: Gustavo Caballero/Getty Images

Новак перед этим выиграл титул в Майами в 2011 и 2012 годах. На подобной вечеринке он появился впервые, но удачи это ему не принесло. Он сенсационно выбыл в четвёртом круге, проиграв немцу Томми Хаасу. Серб сходил на светское мероприятие, чтобы добавить в плане медийности, которая на тот момент у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера была выше. Но всё-таки полноценная подготовка к турниру без перерывов на развлечения более важна. В 2014, 2015, 2016 годах Джокович решил не посещать вечеринку в Майами. Во всех случаях он брал титул.

Очень многие теннисисты, помимо Джоковича, были на вечеринке со своими возлюбленными. В частности, Давид Феррер, Томаш Бердых и Янко Типсаревич. Андреас Сеппи и Фернандо Вердаско при этом позировали в одиночестве, но не затерялись на общем фоне.

Томаш Бердых, Давид Феррер и Янко Типсаревич со своими подругами Фото: Gustavo Caballero/Getty Images

Участников вечеринки развлекала популярная музыкальная группа Watch The Duck, а также знаменитые диджеи Кэлвин Харрис и Redfoo. Последний на тот момент являлся парнем двукратной чемпионки Australian Open Виктории Азаренко.

Азаренко рассталась с Redfoo в 2014 году, как и вышеупомянутая Возняцки с Макилроем. Но на тот момент Виктория была счастлива в отношениях с диджеем из группы LMFAO. Азаренко – одна из многих звёзд женского тенниса, представших в ярком наряде на красной дорожке. Вместе с ней радовали публику своими образами Даниэла Гантухова, Слоан Стивенс, Елена Янкович, Агнешка Радваньска, Доминика Цибулкова. Хитер Уотсон, Анжелика Кербер, Елена Веснина.

Даниэла Гантухова, Виктория Азаренко, Елена Веснина на вечеринке в Майами в 2013-м Фото: Gustavo Caballero/Getty Images

В последующие годы состав участников вечеринки теннисистов уже не был столь именитым. В 2014-м там побывали Рафаэль Надаль, Жо-Вильфрид Цонга, Елена Янкович, Элина Свитолина, Слоан Стивенс, Ализе Корне и Доминика Цибулкова. Затем со звёздным присутствием стало ещё хуже. Исключением стал разве что 2017 год. На мероприятии отметились Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Марин Чилич, Александр Зверев, Виктория Азаренко, Доминика Цибулкова, Анжелика Кербер, Каролина Плишкова, Гарбинье Мугуруса, Анастасия Павлюченкова и молодой Даниил Медведев, который только врывался в ATP-тур.

В 2020 году началась пандемия коронавируса, поэтому вечеринки перестали проводить. Традиция не возобновилась даже после того, как болезнь перестала столь остро давать о себе знать. Было бы неплохо, чтобы в 2025-м ситуация изменилась. Новак Джокович, Карлос Алькарас, Янник Синнер, Даниил Медведев, Ига Свёнтек, Арина Соболенко, Кори Гауфф, Елена Рыбакина и другие звёзды не обязательно соберутся все вместе, но даже присутствие некоторых из них на развлекательном мероприятии создаст огромный ажиотаж среди болельщиков и станет хорошим разогревом перед «Мастерсом» в Майами.