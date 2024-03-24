Касаткина разгромила американку в Майами. Дарья добыла первую победу на турнире за 5 лет

На супертурнире в Майами (США) стартовал очередной соревновательный день. Ввиду дождя, обрушившегося на город, матчи стартовали на три часа позже запланированного. Плохая погода во Флориде продолжалась ещё со вчерашнего дня.

Первой из российских теннисисток свой матч на престижном «тысячнике» сегодня проводила 30-я сеяная Анастасия Потапова. Ещё до начала турнира агент 22-летней уроженки Саратова Александр Островский оценил сетку 29-й ракетки мира.

«Анастасии досталась рабочая сетка. Безусловно, большой плюс, что она пропускает первый круг по bye. В своём стартовом матче Потапова встретится с победительницей американского дерби между Даниэль Коллинз и Бернардой Перой. Обе очень непростые соперницы, а в особенности на быстром харде. Я скорее предполагаю, что победит всё же Коллинз. Однозначно это будет непростой матч с упорным противостоянием. Но у Анастасии есть козыри против такой оппонентки, чтобы добиться победы. И важно отметить, что традиционно Анастасия хорошо играет весной на американской хардовой серии. В прошлом году после победы в Линце она здорово себя проявила на турнирах Солнечного дубля.

Четвертьфинал в Индиан-Уэллсе в этом году также можно добавить в копилку удачных турниров. Потаповой совсем немного не хватило, чтобы ещё улучшить этот результат. Хочется верить, что в Майами она как минимум повторит свой прошлогодний результат и дойдёт до четвертьфинала, а может быть, и превзойдёт его. Анастасия набирает форму, а главное, что её не беспокоят травмы. Добавив к этому уверенность, которую она обрела в Индиан-Уэллсе, думаю, мы можем ожидать хорошие результаты и на этом «тысячнике», — сказал Островский в интервью «Чемпионату».

Отметим, что ранее теннисистки друг с другом не пересекались на корте. Таким образом, сегодняшнее противостояние в Майами стало дебютным для обеих спортсменок. Уже на старте поединка Анастасия с ходу сделала брейк, а затем смогла удержать его — 2:0. Но затем Даниэль нашла свою игру, стала действовать раскованнее и взяла сразу шесть (!) геймов подряд. Первая партия осталась за финалисткой Australian Open — 2022 за 29 минут — 6:2.

На этом американка не остановилась и продолжала забирать один гейм за другим. Не успела Потапова оглянуться, как на табло горел счёт 0:3. Она выглядела уставшей, заметно было, что россиянка чувствует себя нехорошо… И всё же Потапова сумела забрать два гейма во второй партии, уступив оппонентке со счётом 2:6, 2:6. Далее Коллинз сразится в третьем круге с кем-то из пары Элина Аванесян — Онс Жабер.

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла на корт с местной теннисисткой Клэр Лю. Девушки встречались совсем недавно — в начале года в Аделаиде, и тогда успех праздновала отечественная спортсменка. Напомним, новый матч был прерван при счёте 2:0 в пользу 10-й сеяной.

Упорным в противостоянии Дарьи и Клэр получился лишь третий гейм первого сета, в котором счёт 40-40 был семь раз. Хотя хозяйка кортов чувствовала себя неважно (Лю даже брала медицинский тайм-аут по ходу гейма), у неё был шанс оставить свою подачу за собой. Правда, этого у 23-летней уроженки Таузенд-Оукса сделать не получилось. В итоге Касаткина повесила «баранку» оппонентке, а затем представительница США и вовсе снялась с матча в середине второго гейма второй партии. Итоговый счёт противостояния — 6:0, 1:0 в пользу Дарьи. Отметим, что 26-летняя уроженка Тольятти впервые с 2016 года выиграла матч в связке Индиан-Уэллс — Майами. Напомним, на прошедшем турнире в Калифорнии теннисистка добралась до четвёртого раунда, а вот в Майами до сегодняшнего дня она не побеждала с 2019 года. Далее 11-я ракетка мира сыграет с румынкой Сораной Кырстей.

Супертурнир в Майами завершится 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».