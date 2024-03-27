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Карлос Алькарас выиграл 10 первых матчей на Мастерсах в Индиан-Уэллсе и Майами без потери сета — это исторический рекорд

К такому не был близок даже Джокович. Алькарас установил мощный рекорд в Майами в 2023-м
Михаил Георгиев
Алькарас установил мощный рекорд в Майами в 2023-м
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Карлос выиграл 10 первых матчей на турнирах Солнечного дубля без потери сета. Кажется, только он сам может превзойти собственное достижение.

Выиграть два турнира Солнечного дубля в Индиан-Уэллсе и Майами в одном сезоне – сложная задача, которая покорялась немногим теннисистам в истории. Это делали Джим Курье (1991), Майкл Чанг (1992), Пит Сампрас (1994), Марсело Риос (1998), Андре Агасси (2001), Роджер Федерер (2005, 2006, 2017) и Новак Джокович (2011, 2014, 2015, 2016).

В этом году к ним теоретически может присоединиться 20-летний испанец Карлос Алькарас. В 2023-м Карлос был близок к цели – взял «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, но уступил Яннику Синнеру в полуфинале Майами. При этом Алькарас всё равно вписал своё имя в историю тенниса – он стал первым игроком, который выиграл 10 матчей на турнирах Солнечного дубля, не отдав соперникам ни сета.

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Корт в Индиан-Уэллсе считается достаточно удобным для Алькараса. Титул Карлоса на этом «Мастерсе» в 2023-м не стал сюрпризом. Ему было всего 19 лет, но он уже успел взять свой первый турнир «Большого шлема» на US Open – 2022 и был посеян в Калифорнии под первым номером.

На пути к кубку Алькарас без особых проблем разобрался с Танаси Коккинакисом, Таллоном Грикспором, Джеком Дрэйпером, Феликсом Оже-Альяссимом, Янником Синнером и Даниилом Медведевым. Только Грикспор и Синнер затащили Карлоса в тай-брейк, но в целом преимущество испанца над всеми соперниками было подавляющим. Особенно уверенной выглядела победа над Медведевым в финале – 6:3, 6:2.

Карлос Алькарас с трофеем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2023-м

Карлос Алькарас с трофеем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2023-м

Фото: Julian Finney/Getty Images

В Майами Алькарас поехал оформлять Солнечный дубль, а заодно и защищать очки за прошлогодний титул во Флориде и первую строчку рейтинга ATP. Всё шло очень хорошо. Карлос в двух партиях поочерёдно разобрался с Факундо Багнисом, Душаном Лайовичем, Томми Полом и Тейлором Фритцем. В двух первых случаях даже повесил «баранку» своим оппонентам.

Таким образом, испанец выдал самый доминирующий отрезок из 10 матчей на турнирах Солнечного дубля – без единой потери сета. Курье, Чанг, Сампрас, Риос, Агасси, Джокович и Федерер при оформлении Солнечного дубля отдавали хотя бы одну партию соперникам уже в Индиан-Уэллсе и пару раз – до полуфинала Майами (Федерер в 2005-м и 2017-м). При этом увенчать свой доминирующий отрезок титулом во Флориде Карлосу не удалось.

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В полуфинале Алькараса снова ждала встреча с Синнером. Карлос с трудом вытащил первый сет на тай-брейке, но в двух следующих уступал итальянцу – 7:6, 4:6, 2:6. По ходу матча испанец страдал от судорог и брал туалетный перерыв, который, по его собственному признанию, только пошёл во вред и сбил с ритма. Очки за титул в Майами в 2022-м сгорели, статус первой ракетки мира испанец снова отдал Новаку Джоковичу, но особо не расстроился.

«Для меня это просто поражение в полуфинале. Конечно, обидно не сделать Солнечный дубль, но у меня впереди много лет, чтобы этого добиться. Но всё, о чём я могу сейчас думать, это как поднять свой уровень, чтобы в следующий раз обыграть Янника. Да, для меня это просто поражение в полуфинале», — сказал Алькарас после матча.

Карлос Алькарас проиграл Яннику Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Майами в 2023-м

Карлос Алькарас проиграл Яннику Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Майами в 2023-м

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Солнечный дубль в 2023 году Карлосу не покорился, хоть он и установил впечатляющий рекорд по серии побед без отданных сетов. В нынешнем сезоне Алькарас уже выиграл Индиан-Уэллс и является одним из фаворитов Майами наряду с Синнером и Медведевым. Примечательно, что в 2024-м Карлос моментально лишился шансов побить своё прошлогоднее достижение – он проиграл сет в первом же матче Индиан-Уэллса с итальянцем Маттео Арнальди (6:7, 6:0, 6:1).

Алькарас не расстроится, если при этом выиграет титул в Майами и впервые после Федерера в 2017-м сделает Солнечный дубль. А времени побить свой рекорд 2023-го и попытаться взять все матчи на «Мастерсах» в Калифорнии и Флориде без потери сета у молодого испанца ещё предостаточно.

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