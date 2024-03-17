«На них не купишь даже машину». Агасси огорчили призовые за титул Индиан-Уэллса в 2001-м

Легендарные американские теннисисты Андре Агасси и Пит Сампрас задавали тон в ATP-туре 1990-х. Некоторые их знаковые противостояния перенеслись и на следующее десятилетие.

Особое место в соперничестве Агасси – Сампрас занимает финал US Open в 2002-м. Пит одержал победу в последнем матче с Андре и тем самым закрепил своё преимущество над ним по личным встречам на отметке 20-14.

Полутора годами ранее Агасси и Сампрас встретились ещё в одном крупном финале. Андре обыграл Пита (7:6, 7:5, 6:1) в решающем матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Эта встреча примечательна тем, что является одной из последних на калифорнийском «тысячнике» до победы в трёх сетах, как на турнирах «Большого шлема». Этот формат ненадолго вернули в 2005-м и 2006-м, когда титулы брал Роджер Федерер, после чего все финалы играются до выигрыша двух сетов кем-то из теннисистов.

Что касается поединка Агасси – Сампрас в Индиан-Уэллсе, то он прошёл на удивление практически без интриги. Пит цеплялся в двух первых сетах, но Андре всё-таки дожимал его. А в третьей партии Агасси вообще не оставил шансов Сампрасу и разгромил его.

Андре Агасси на турнире в Индиан-Уэллсе в 2001-м Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Пит в качестве главной причины своего поражения назвал проблемы с подачей. В первом сете он не подал на партию при счёте 5:4, а во время напряжённого тай-брейка (Агасси выиграл его 7:5) сделал сразу две двойные ошибки, что во многом предопределило исход всей игры в целом.

«На тай-брейке стартового сета у меня прошла только одна первая подача из семи. Я продолжал плохо подавать в дальнейшем, чего нельзя делать в матчах с Андре. Он слишком хорошо возвращает мяч. Всю неделю в Индиан-Уэллсе у меня не шла подача, не хватало стабильности в этом аспекте. Я не знаю, какой у меня был процент, но, чтобы победить Андре, нужно как минимум 60%. Я не добрался до этой цифры. Если вы делаете много вторых подач, Агасси вас истощит, потому что он не пропускает много ответных мячей.

Андре не даёт много шансов соперникам. Приходится очень стараться, чтобы удерживать подачу на стабильном уровне в играх с ним. Он из тех парней, которые, получив преимущество, играют намного лучше. Я чувствую, что, если бы нормально подавал и взял первый сет, он мог бы немного занервничать и чаще промахивался бы. Сегодня, знаете, он просто расслабился после того, как выиграл второй сет, потом почти не было аутов после его ударов. Казалось, он вообще не допускал ошибок. Андре сыграл великолепно», — заявил Сампрас.

Пит Сампрас на турнире в Индиан-Уэллсе в 2001-м Фото: Adam Pretty/Getty Images

Агасси впервые выиграл турнир в Индиан-Уэллсе, где ранее дважды доходил до финала (проиграл Стефану Эдбергу в 1990-м и Сампрасу в 1995-м). Калифорнийский «Мастерс» был для него более неудобным, чем идущий следом «тысячник» в Майами.

Андре много говорил о важности этого успеха для себя, делал комплименты Питу и растрогался из-за присутствия на арене своего отца, с которым у него были непростые отношения с детства. Майк Агасси фактически заставил сына заниматься теннисом, хотя Андре в то время ненавидел этот вид спорта. Он жёстко нагружал ребёнка на тренировках, чтобы тот стал великим чемпионом. В процессе возникали конфликты. Только на позднем этапе своей карьеры между Андре и Майком возникла гармония, и отец стал нечасто, но всё-таки посещать его матчи.

«Отец предпочитает смотреть мои игры по телевизору, чтобы видеть повторы», — сказал Агасси.

А ещё Андре довольно неожиданно решил затронуть тему призовых в Индиан-Уэллсе. Агасси получил чек за победу в размере $ 400 тыс. Сампрасу досталось $ 211 тыс.

«На них невозможно купить даже машину. По крайней мере, не все из некоторых автомобилей, которые я видел в магазине в Палм-Спрингс», — заявил Агасси после финала.

Андре Агасси с титулом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2001-м Фото: Adam Pretty/Getty Images

Сказано всё это было с шутливой интонацией, но и доля серьёзности в его словах просматривалась. Агасси действительно в тот момент хотел получить побольше денег. Он только что вложил $ 4,1 млн в свой благотворительный проект – строительство академии по подготовке детей из неблагополучных семей к поступлению в высшие учебные заведения.

Кроме того, у Андре началась семейная жизнь с легендарной немецкой теннисисткой Штеффи Граф, в связи с чем увеличились расходы. В частности, Агасси пришлось кардинально перестроить свою «холостяцкую берлогу» в Лас-Вегасе, чтобы она больше походила на семейный дом. Не за горами у Андре были свадьба и рождение первого ребёнка, об ожидании которого Граф ему сообщила в день победы над Сампрасом в Индиан-Уэллсе, после которой он сразу же решил немного подзаработать, давая уроки детям легенды хоккея Уэйна Гретцки.

«Через час после окончания турнира в Индиан-Уэллсе мы со Штеффи уже даём урок тенниса. Уэйн Гретцки выкупил на благотворительном аукционе возможность брать у нас уроки тенниса для своих детей. Мы с удовольствием занимаемся с маленькими Гретцки. Когда наступает вечер, мы медленно едем обратно в Лос-Анджелес, по дороге болтая о том, какие милые дети у хоккеиста. Я вспоминаю детей Кевина Костнера. Штефани бросает взгляд в окно, затем — на меня:

— По-моему, у меня задержка.

— Что?

— Задержка.

— Ты имеешь в виду… о, Господи!

Мы останавливаемся у каждой аптеки, скупая все тесты на беременность, которые попадаются нам на глаза, и отправляемся в отель Bel-Air. Штефани идёт в ванную. Когда она наконец выходит, по выражению её лица невозможно прочесть ничего. Она протягивает мне полоску:

— Синяя.

— И что это значит?

— Ты сам знаешь, что это значит.

— Что будет мальчик?

— Это значит, что я беременна.

Она повторяет тест ещё раз. И ещё. Полоска исправно становится синей. Мы оба этого хотели, так что она очень рада — но и испугана. Столь многое теперь изменится! Что будет с её телом? У нас остаётся лишь несколько часов, которые мы проведём вместе, потом меня ждёт ночной рейс в Майами, а ей предстоит лететь в Германию. Мы идём ужинать в Matsushita. Сидим в суши-баре, держась за руки, и рассказываем друг другу, как здорово теперь будет складываться наша жизнь. Лишь позже я понял: Matsushita — тот самый ресторан, где окончательно разрушились наши отношения с Брук Шилдс. Совсем как в теннисе, где тот самый корт, на котором ты пережил худшее из поражений, может впоследствии стать ареной твоего триумфа», — вспоминал Андре в своей автобиографии «Откровенно».

Андре Агасси и Штеффи Граф с новорождённым сыном Джейденом в 2001 году Фото: Agassi Enterprises Inc./Getty Images

Через две недели после Индиан-Уэллса Агасси взял «Мастерс» в Майами, одолев в финале соотечественника Ян-Майкла Гэмбилла (7:6, 6:1, 6:0). Андре стал пятым теннисистом в истории, выигравшим титулы Солнечного дубля в одном и том же году. До него это делали Марсело Риос (1998), Пит Сампрас (1994), Майкл Чанг (1992) и Джим Курье (1991), а после – лишь Роджер Федерер (2005, 2006, 2017) и Новак Джокович (2011, 2014, 2015, 2016). Кроме того, Агасси выиграл 12-й «Мастерс», опередив Сампраса и став единоличным лидером на тот момент по победам на турнирах данной категории. Хотя по «Шлемам» Пит был впереди и по итогам карьеры имеет солидный отрыв – 14 против восьми у Андре.

Агасси в Майами получил чек на $ 444 тыс. Гэмбиллу достались $ 233 тыс. На призовые во Флориде Агасси не жаловался, хотя они были не особо выше Индиан-Уэллса. В нынешнее время у Андре наверняка не появился бы повод для критики. Призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2024-м составляет $ 17,99 млн. Это самая крупная сумма для всех турниров ATP, не считая ТБШ. Победителю достанется $ 1,1 млн – почти в три раза больше, чем Агасси в 2001-м. Нужно учитывать инфляцию, но даже с этим фактором теннисисты в наше время стали получать намного больше.

Андре заработал $ 31,5 млн призовых за карьеру, что позволяет ему занимать 11-е место в истории тенниса. Понятно, что он заметно уступает более титулованным представителям «Большой тройки» Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и тому же Сампрасу. Его также превосходят менее успешные на корте Энди Маррей, Александр Зверев, Даниил Медведев, Стэн Вавринка, Давид Феррер и Марин Чилич. Уже в этом году американца теоретически может обойти 20-летний испанец Карлос Алькарас, который заработал $ 27,5 млн и вот-вот существенно сократит отставание от Андре, независимо от финала Индиан-Уэллса-2024 с Даниилом Медведевым (получит $ 1,1 млн или $ 585 тыс.). С другой стороны, Агасси находился в более выгодных условиях по сравнению со своими легендарными предшественниками Бьорном Боргом, Джоном Макинроем, Джимми Коннорсом, Иваном Лендлом, Родом Лэйвером и другими.

Деньги важны для любого спортсмена, но Андре вряд ли о чём-то сильно сожалеет в своей карьере и жизни. Через месяц после упомянутой победы в Майами Агасси исполнился 31 год. Он продолжал играть на приличном уровне, хотя регресс с возрастом был неизбежен. Старт сезона-2001 с победами на Australian Open, «Мастерсах» в Майами и Индиан-Уэллсе всё-таки является самым мощным отрезком на финишном отрезке карьеры Агасси.

22 октября 2001 года Андре женился на Штеффи Граф в Лас-Вегасе, через три дня у них родился сын Джейден. Ещё через два года появилась на свет дочь Джаз. А в 2006-м Агасси завершил карьеру, трогательно попрощавшись с публикой на US Open. С тех пор он счастлив в браке с Граф. Иногда легендарный теннисист участвует в выставочных матчах и посещает крупные теннисные турниры, так что связь с родным видом спорта сохраняется по сей день.