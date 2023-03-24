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Андре Агасси — Пит Сампрас: в финале «Мастерса» в Майами-1994 один из теннисистов проявил благородство и проиграл

Жизнь жестока. Легендарный Агасси поплатился за благородство на «Мастерсе» в Майами-1994
Михаил Георгиев
Андре Агасси
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Андре мог взять титул без боя, но дал Питу Сампрасу время прийти в себя после отравления и проиграл финальный матч.

Легендарный теннисист Андре Агасси за карьеру выиграл 60 титулов ATP. Лучше всего американец выступал на «Мастерсе» в Майами.

Агасси является единоличным рекордсменом Майами по выходам в финал (8), общему количеству выигранных матчей (61) и длительности победной серии (19 игр). Андре завоёвывал кубок во Флориде шесть раз, в том числе трижды подряд (2001–2003). Подобное удавалось только Новаку Джоковичу. Американец мог бы опережать Джоковича и по числу титулов, но в финале «Мастерса»-1994 проявил благородство в отношении своего принципиального соперника Пита Сампраса и проиграл.

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Агасси отказался от технической победы и дал Сампрасу время прийти в себя после отравления

В финал «Мастерса» в Майами-1994 первая ракетка мира Сампрас вышел вполне ожидаемо. Пит выиграл три турнира «Большого шлема» подряд (Уимблдон, US Open, Australian Open). Во Флориде он защищал титул и прошёл через сложную сетку, обыграв именитых Джима Курье и Петра Корду.

24-й сеяный Агасси страдал от нестабильности и пытался найти свою игру после расставания с легендарным тренером Ником Боллетьери, который ушёл к Борису Беккеру. В третьем раунде Андре достался в соперники именно Борис, он легко обыграл немца (6:2, 7:5). Это позволило обрести уверенность и достаточно неожиданно дойти до финала.

Андре Агасси на «Мастерсе» в Майами-1994

Андре Агасси на «Мастерсе» в Майами-1994

Фото: Simon Bruty/Getty Images

Счёт по личным встречам Сампраса и Агасси перед решающим матчем «Мастерса» был равным (4:4), но Пит пребывал в куда лучшей форме и резонно считался фаворитом противостояния с соотечественником. Все расклады пришлось отбросить незадолго до старта финала.

Андре зашёл в раздевалку и увидел, как Сампрас лежит на полу и корчится от боли. Пит физически не был способен начать матч в установленное время. Агасси мог взять титул без боя, поскольку по правилам Питу светило техническое поражение за невыход на корт. Однако Андре проявил настоящее благородство. Он попросил у официальных лиц подождать, пока Сампрас справится с болями.

Пит Сампрас приходит в себя перед финалом турнира в Майами-1994

Пит Сампрас приходит в себя перед финалом турнира в Майами-1994

Фото: Simon Bruty/Getty Images

Болельщики томились в ожидания, но всё-таки задержка – лучший сценарий, чем срыв матча двух звёздных американских теннисистов. Сампрас приходил в себя около часа, после чего вышел на корт. В первом сете Пит повёл 5:2, будто и не было никаких болей. Но затем Агасси взял пять геймов подряд и забрал партию.

Сампрас сделал брейк в начале второго сета и перехватил инициативу, не оставив шансов Агасси. Матч закончился со счётом 5:7, 6:3, 6:3 в пользу Сампраса.

Пит защитил титул в Майами и получил чек на $ 242 000. Агасси заработал $ 128 000, хотя мог почти в два раза больше, не прилагая для этого никаких усилий. Андре поплатился за проявление благородства, но при этом заработал репутацию настоящего джентльмена.

«Дело не в победе на турнире, а в гордости за то, что вы делаете. Если я не могу обыграть лучшего теннисиста мира, значит, я не заслуживаю трофея. И тем более я его не заслуживаю, если не могу победить, когда он не в порядке. Я видел Пита перед матчем – выглядел он неважнецки», – сказал Агасси на пресс-конференции.

«Я проснулся в семь утра, чувствуя тошноту и боли в животе; Не думал, что смогу выйти и сыграть в финале. Но сейчас я чувствую себя намного лучше. По ходу игры адреналин начал зашкаливать, и я начал думать, что смогу выиграть. Андре показал высший уровень достоинства. Я ему очень благодарен за возможность сыграть в финале и никогда не забуду этого. Я бы сделал для Агасси то же самое, если бы оказался на его месте», — заявил Сампрас, который выиграл 25-й титул в карьере и впервые повёл в противостоянии с Агасси (5:4).

Во время церемонии награждения основатель турнира Бутч Бухольц поблагодарил Агасси за образцовое спортивное поведение. Сампрас поднял над головой кубок, но зрители наградили проигравшего в финале теннисиста более громкими овациями.

Пит Сампрас с Кубком «Мастерса» в Майами-1994

Пит Сампрас с Кубком «Мастерса» в Майами-1994

Фото: Simon Bruty/Getty Images

Судьба слишком жестоко обошлась с Андре Агасси весной 1994 года. Через три недели после финала «Мастерса» в Майами Агасси и Сампрас встретились в полуфинале турнира Salem Open в Осаке. На этот раз страдать пришлось Агасси. Андре повредил межрёберный хрящ. Теннисисту, по его собственному признанию, было очень тяжело дышать. Никаких поблажек со стороны Сампраса не последовало. Андре продержался всего 55 минут и проиграл — 3:6, 1:6. Пит в итоге выиграл турнир и получил $ 90 тыс. призовых.

Агасси ударно выступил в конце года. Он выиграл свой второй ТБШ на US Open (после Уимблдона-1992) и завершил сезон-1994 на втором месте в рейтинге. В 1995-м Андре взял полноценный реванш у Сампраса за Майами и Осаку. Агасси обыграл Пита в финале Australian Open, а затем и в решающем матче флоридского «Мастерса». Хотя Сампрас перед Майами победил Агасси в финале Индиан-Уэллса, что слегка смазало радужную картину для Андре.

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Соперничество Агасси и Сампраса стало легендарным

С середины 1990-х противостояние Андре Агасси и Пита Сампраса начали воспринимать как главное в теннисе. Финал «Мастерса» в Майами-1994 занимает особое место в истории личных встреч американских теннисистов из-за того, что Агасси проявил благородство. Неизвестно, поступил бы Сампрас так же, окажись он на его месте, несмотря на все свои заверения.

Андре и Пит – две противоположности на корте. Сампрас обладал мощнейшей подачей и играл очень агрессивно, Агасси действовал преимущественно на контратаках и предпочитал тактику изматывания соперников. Пит выиграл 14 турниров «Большого шлема» и 276 недель возглавлял рейтинг ATP (рекорд до эпохи «Большой тройки» Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича) против восьми ТБШ и 101 недели лидерства у Андре. Хотя Агасси собрал карьерный «Шлем», в то время как Сампрасу так и не покорился «Ролан Гаррос».

По личным встречам за карьеру (с 1989-го по 2002-й) впереди Сампрас – 20:14. Пит ушёл в отрыв в конце 1990-х, когда Агасси переживал серьёзный кризис и временно опускался на 141-е место в рейтинге в 1997-м. Их последняя встреча в финале US 2002 года, закончившаяся победой Сампраса, стала и последним матчем в карьере Пита. Андре выступал до 2006-го, когда его очень трогательно проводили на том же US Open.

Андре Агасси и Пит Сампрас после последней личной встречи в 2002 году

Андре Агасси и Пит Сампрас после последней личной встречи в 2002 году

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Болельщики больше любили Агасси, хотя Сампрас был успешнее на корте. Как личность Андре эмоционален и сентиментален. Он прошёл путь от бунтаря с длинными волосами и яркими нарядами до лысого и достаточно сдержанного, но всё ещё чрезвычайно харизматичного теннисиста. В то же время Пит зачастую слишком угрюм и не особо привлекал фан-базу. За карьеру Сампрас заработал больше призовых ($ 43,28 млн против $31,15 млн у Агасси), но за пределами корта за счёт большей популярности и спонсорских сделок Андре намного успешнее (сейчас у него общее состояние $ 350 млн против $ 150 млн у Пита). Оба теннисиста признают, что противоположность характеров шла им на пользу. Вот как Агасси и Сампрас характеризуют свои взаимоотношения.

«То, что было между мною и Сампрасом, сложно назвать простым соперничеством. Это было что-то, что подняло нас обоих на небывалую высоту. Это научило меня чему-то, чего я хотел, и чему-то, что вызывало у меня дрожь. Это соперничество происходило на самых разных уровнях, в игре и за её пределами. Я думаю, что, если бы когда-нибудь я проснулся утром в его теле, а он в моём, мы бы сошли с ума», — считает Агасси.

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«Моё соперничество с Андре описано чрезвычайно подробно и всесторонне. В глубине души я знал, что именно он побуждал меня демонстрировать мои лучшие качества. Андре пережил взлёты и падения – это объясняет, почему мы не встречались чаще, особенно в финалах крупных турниров. Но из всех моих соперников он был эталоном самой высокой пробы. Никто, кроме него, не мог играть в таком темпе на протяжении всего матча, заставляя меня выкладываться целиком. За многие годы нашей спортивной карьеры, наверное, трудно было найти людей более непохожих друг на друга, чем Андре и я, – в личном плане, в стиле игры, даже в одежде. И вели себя мы прямо противоположным образом. Андре всегда стремился подчеркнуть свою индивидуальность и независимость, а я, наоборот, свою индивидуальность пытался скрыть, а свободу сознательно ограничивал.

Если Андре напоминал Джо Фрейзера, то я – Мохаммеда Али. Но в одном я уверен: мы оба были упрямы, хотя каждый на свой лад и применительно к различным целям. Одно не подлежало сомнению – Андре в своё время внёс много экспрессии в наш вид спорта, который в этом нуждался. Он стал ярчайшей звездой, но вместе с тем испытывал массу неудобств. В общем и целом, на мой взгляд, пока мы играли, то делали всё возможное, чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля. У нас не случалось стычек на публике. Мы соперничали достойно, стараясь не оскорблять и не унижать противника. И даже если порой у кого-нибудь из нас сдавали нервы, по сути мы относились друг к другу совсем неплохо», — утверждает Сампрас.

Агасси и Сампрас действительно проявляли взаимное уважение, но всё-таки без конфликтов не обходилось.

Андре Агасси раскритиковал Пита Сампраса в своей автобиографии

Андре Агасси раскритиковал Пита Сампраса в своей автобиографии

Фото: Florian Seefried/Getty Images

В 2009 году вышла знаменитая автобиографическая книга Андре под названием «Откровенно». В ней Агасси резко высказался о Сампрасе.

«Нет на свете более непохожих людей, чем я и Пит. Я как-то спросил ради интереса у служащего в отеле, который парковал машину Сампраса: «Какие чаевые он тебе дал?» Тот ответил: «Доллар». Представляете?!.. Иногда я даже завидовал его тусклости, тому, насколько он не нуждается в творческом порыве, во вдохновении. Попугай был меньше похож на робота, чем он», — написал Агасси.

В марте 2010-го Сампрас и Агасси вместе с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем в Индиан-Уэллсе провели благотворительный матч в помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити. Пит играл в паре с Федерером, Андре — с Надалем.

Роджер Федерер, Пит Сампрас, Род Лэйвер, Андре Агасси и Рафаэль Надаль в 2010 году

Роджер Федерер, Пит Сампрас, Род Лэйвер, Андре Агасси и Рафаэль Надаль в 2010 году

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Мероприятие пошло не в том направлении, когда Агасси начал высмеивать серьёзность Сампраса, а тот неожиданно ответил пародией на знаменитую голубиную походку соперника. Андре обиделся и начал обличать жадность Сампраса, припомнив историю о чаевых из книги. Агасси вывернул карманы и сказал: «У меня нет денег, держи доллар».

Сампрас сразу при подаче умышленно сильно ударил мячом в Андре.

— Ты хочешь так играть?» — спросил Сампрас.

— Знаешь, это лучше, чем быть парковщиком и обслуживать тебя, — ответил Андре.

«Рафа, сделай что-нибудь», – попытался разрядить обстановку Федерер. Агасси и Сампрас всё-таки угомонились и провели матч, который Пит и Роджер выиграли со счётом 8:6.

После игры Федерер и Надаль заявили, что такое поведение легенд стало для них неожиданностью, и они чувствовали себя неловко. Агасси и Сампрас определённо затаили обиду друг на друга. К счастью, разногласия быстро уладили.

Андре Агасси и Пит Сампрас на уличном турнире в Нью-Йорке в 2015 году

Андре Агасси и Пит Сампрас на уличном турнире в Нью-Йорке в 2015 году

Фото: Brad Barket/Getty Images

Андре признал, что шутка получилась неудачной, и извинился перед Питом.

«Это было за уже гранью. Это было неадекватно. Мы веселились, я старался шутить. У меня были доли секунды, чтобы принять решение. Шутка не зашла. Я рискнул, а Пит не подыграл. Я написал ему сообщение с просьбой о том, чтобы лично попросить прощения. Шутка не зашла, и мне очень жаль. Надеюсь, что зрителям всё равно понравился вечер», — сказал Агасси.

Сампрас принял извинения. Более того, после этого они стали общаться ещё чаще, чем во время игровой карьеры. Сейчас Агасси 52 года, Сампрасу – 51. Они продолжают участвовать в ветеранских турнирах и выставочных матчах, а в свободное от игры время часто разговаривают о семейной жизни и детях (Пит воспитывает сыновей Кристиана и Райана в браке с актрисой Бриджитт Уилсон, у Агасси дочь Джаз и сын Джейден от отношений с теннисисткой Штеффи Граф), чего не делали раньше.

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Теги Теннис ATP Андре Агасси •••

Заглавное фото: Bill Frakes/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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