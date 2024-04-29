Хачанов вышел в четвёртый круг Мадрида. Карен сыграет с Синнером — тот дожал Котова

Сегодня, 29 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) у мужчин закончились матчи третьего круга, а у женщин прошли все поединки четвёртого круга. Ранее в этот день Даниил Медведев справился с Себастьяном Кордой, а Мирра Андреева в день своего 17-летия победила Ясмине Паолини. Подробнее об этих встречах читайте в отдельных материалах.

72-й номер рейтинга ATP Павел Котов сражался с чемпионом Australian Open 2024 года, второй ракеткой мира Янником Синнером (1) — ранее они никогда не играли друг с другом. Перед поединком Михаил Бриль, тренер Котова, рассказал о подготовке подопечного к встрече с Синнером. «На самом деле нас ждут рутинные действия: покрутить велосипед, сходить к физио, на массаж, покушать. Мы [ничего] не пропускаем, это обязательно для восстановления. И будем смотреть матч Синнера: что мы можем найти, что можно против него использовать.

Понятное дело, что будет очень тяжело, он очень здорово играет в этом сезоне, очень сильно прибавил. Я думаю, что Паше нужно будет выйти и получить кайф от себя, от своей игры, от того, что он сможет сделать. И просто бороться за каждый розыгрыш — а там будь что будет», — сказал Бриль в интервью Okko.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Начался матч так, как многие и предсказывали. Синнер подал под ноль, а потом уверенно сделал брейк — 2:0. Такое начало не смутило Котова, и он сам дважды в первом сете брал подачу итальянца. Но тот на приёме действовал ещё лучше — настолько, что россиянин, у которого ещё и первая подача проходила лишь в одном случае из двух, так и не выиграл ни одного своего гейма в этой партии. В восьмом гейме Янник с первого брейк-пойнта принял на сет — 6:2 за 34 минуты. У него и виннерсов оказалось больше, чем у Павла (8 против 4), и невынужденных ошибок меньше (7 против 10).

Первый гейм второй партии Синнер взял под ноль. А следующие три гейма забрал Котов! Сперва россиянин наконец-то выиграл свою подачу, потом забрал и чужую — итальянец на третьем брейк-пойнте смазал укороченный, — а в четвёртом гейме подал под ноль и повёл 3:1.

Павел Котов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Такой ход игры вселил уверенность в Павла, который в своих геймах наконец стал действовать смело и точно. Янник, правда, тоже держал подачу, но в девятом гейме едва не упустил сет. Котов при 5:3 в свою пользу заработал сетбол на приёме, но Синнер в ключевом розыгрыше грамотно развёл мяч и соперника по разным углам. А в 10-м гейме Янник сам вышел на брейк-пойнт и использовал его, после того как Павел в долгом обмене сорвал удар, — 5:5.

Казалось, после этого Синнер быстро додавит Котова, поскольку россиянин принялся ошибаться буквально в каждом розыгрыше. Итальянец легко забрал свою подачу, в следующем гейме заработал тройной матчбол на приёме после двойной ошибки от соперника… И тут Павел, которому уже было нечего терять, заиграл раскованно. Тройной матчбол он отыграл, затем был близок к тому, чтобы перевести сет в тай-брейк, но не воспользовался геймболами. На одном из них он подал с руки — Янник принял навылет. И вот только после этого, то есть с четвёртого матчбола, чемпион AO дожал соперника, дважды здорово отработав на приёме, — 6:2, 7:5 за 1 час 39 минут.

После матча Синнер пожаловался на небольшие проблемы со здоровьем. «Возникли проблемы с бедром. Ничего серьёзного, но порой боль чувствуется сильнее, как сегодня. У меня отличная команда, которая заботится обо мне. Завтра я постараюсь выложиться на 100%. Посмотрим, что именно будет лучше для моего тела», — сказал он в интервью на корте.

Карен Хачанов, посеянный под 16-м номером, играл с 21-летним итальянцем Флавио Коболли, 64-й ракеткой мира. Это был их первый очный матч, и сильнее оказался россиянин. В первом сете Хачанов ни разу не подпустил соперника к брейк-пойнтам. У самого же Карена был шанс взять чужую подачу в седьмом гейме, но он упустил его. Зато не упустил в 11-м гейме, после чего подал на сет — 7:5 за 46 минут.

Во второй партии Коболли сразу же проиграл свой гейм, допустив две двойные ошибки. Этого Хачанову хватило для победы. Карен отметился отличным процентом очков, выигранных на первой подаче (34 из 38, то есть 89%), и, так и не позволив Флавио выйти на брейк-пойнты, в 10-м гейме подал на матч, реализовав второй матчбол, — 7:5, 6:4 за 1 час 34 минуты. Интересно, что на первой подаче в заключительном розыгрыше Коболли взял челлендж и оказался прав — у Хачанова был миллиметровый аут. Но на второй подаче Карен закончил игру.

В четвёртом круге Хачанов сыграет как раз с Синнером.

А Дарья Касаткина (10) в матче 1/8 финала вышла на корт с бывшей российской теннисисткой Юлией Путинцевой, с 2012 года представляющей Казахстан. Счёт личных встреч был 1-0 в пользу Касаткиной. Дарья обыграла соперницу во втором круге Уимблдона-2018 со счётом 6:2, 6:3. Сегодня Юлия взяла реванш за то давнее поражение.

Касаткиной не удалось как следует войти в матч. У неё не пошла первая подача, да и в розыгрышах россиянка ошибалась. Вследствие этого Путинцева быстро повела 3:0 с двумя брейками. Оказавшись в трудной ситуации, Дарья прибавила, стала гораздо лучшее действовать в обменах и не дала сопернице закрепить успех, тем более что та тоже стала допускать неточности. Юлия потеряла оба брейка — 3:3. И это было только начало! В оставшихся трёх геймах Касаткина проиграла лишь четыре очка и, сделав ещё один брейк, в девятом гейме подала на сет — 6:3 за 37 минут и скрытая «баранка».

Дарья Касаткина Фото: Julian Finney/Getty Images

Во второй партии таких качелей не было. В первом гейме Касаткина упустила брейк-пойнт, и это был её единственный шанс на брейк за весь сет. Путинцева же, успешно атаковавшая с применением укороченных, использовала оба брейк-пойнта, в шестом гейме и в восьмом, причём во втором случае это был сетбол — 6:2 за 36 минут.

В третьем сете общая картина, увы, не изменилась, если сравнивать со второй партией. Ключевым стал длиннейший шестой гейм, по ходу которого семь раз фиксировали «ровно». Путинцева вцепилась в подачу Касаткиной, и её усилия были вознаграждены. Россиянка на геймболе сделала двойную, в следующем розыгрыше пробила в сетку, а на брейк-пойнте пропустила атаку — 4:2 в пользу представительницы Казахстана. Это всё и решило. В следующем гейме Дарья заполучила брейк-пойнт, но не воспользовалась им, а затем, подавая, взяла лишь очко и проиграла — 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Юлии за 1 час 55 минут.

В четвертьфинале Путинцева сыграет с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной, которая одолела 18-летнюю чешку Сару Бейлек (Q) — 6:1, 6:3. Таким образом, на турнире состоится дерби с участием бывших представительниц России, выступающих за Казахстан.

Также стоит отметить неожиданный исход американского дерби, в котором чемпионка US Open 2023 года Кори Гауфф (3) сражалась с финалисткой Открытого чемпионата США — 2017 Мэдисон Кис (18). Гауфф уступила первый сет на тай-брейке, во втором отыгралась, в третьем вела 4:2, но потеряла четыре гейма подряд, насобирав в итоге 13 (!) двойных ошибок — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 в пользу Кис за два с половиной часа.

Супертурнир в Мадриде закончится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».