«Алькарас не травмирован». Почему третья ракетка мира пропустит ещё один грунтовый турнир?

Карлоса Алькараса сегодня можно считать одним из самых противоречивых молодых игроков в ATP-туре. С одной стороны, испанец к 20 годам выиграл два «Больших шлема», побывал первой ракеткой мира и обосновался в топ-3 мирового рейтинга, откуда не выпадает с августа 2022-го. С другой же стороны, Карлоса перманентно сопровождают травмы, а вокруг его стиля игры ходят споры: точно ли такой молодой, но уже серьёзный игрок нашёл себя на корте?

Больше вопросов вызывает физическая форма Алькараса. Третий год подряд испанец берёт паузы из-за травм: в сезоне-2022 он пропустил Итоговый турнир и не помог своей сборной в Кубке Дэвиса вследствие разрыва косой мышцы живота, в 2023-м не сыграл на Australian Open из-за травмы правой ноги и в Базеле из-за проблем с левой ногой, а в этом году снялся с первых двух грунтовых турниров по причине болей в правой руке.

Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

Ещё зимой экс третья ракетка мира в одиночке Николай Давыденко в эксклюзивном интервью «Чемпионату» назвал причину, по которой 20-летний испанец может так часто травмироваться.

«В испанской школе тенниса очень серьёзная физическая нагрузка. Они нереально качаются, у них сверхъестественная физподготовка. Они на этом делают акцент больше, чем на теннисе. Для них теннис — на втором плане. Они говорят, что в первую очередь надо бегать и не уставать, а потом уже и на ту сторону корта играть. Эти сверхнагрузки организм не выдерживает».

В 2024 году Алькарас пропустил «Мастерс» в Монте-Карло. Испанец досрочно завершил одну из тренировок в Монако, которую проводил с бинтом на правой руке, а следом отказался от участия на турнире из-за болей в правом предплечье. Уже после опубликования сетки «пятисотника» в Барселоне стало известно, что Карлос снялся и с него. А ведь испанцу предстояло защищать титул, который он выигрывал два сезона подряд (2022-2023).

Официальной причины, по которой Алькарас пропустит турнир в Барселоне, озвучено не было. Однако испанский журналист Герман Абрил заявил, что всё дело не в травме теннисиста.

«Карлос Алькарас не травмирован. Вчерашние медицинские тесты подтвердили это. Проблема в том, что при сильных ударах с форхенда он не очень хорошо себя чувствует. Важно, чтобы Карлос снова обрёл уверенность при выполнении удара», — написал Абрил в своих социальных сетях.

Карлос Алькарас на тренировке в Монте-Карло Фото: Julian Finney/Getty Images

Алькарас действительно из всех ударов больше любит форхенд и опирается на него, но предполагаемая версия о том, что Карлос пропускает турнир из-за неуверенности в игре справа, вызывает вопросы. Верится скорее в то, что испанец просто ощущает боль в правом предплечье и либо физически не может играть, либо боится ухудшения состояния и для этого берёт дополнительное время на восстановление.

Однако, если же версия про отсутствие медицинских показаний и лишь неуверенность в форхенде имеет место быть, не совершает ли Карлос ошибку? Испанец обладает большим арсеналом, из которого может выбирать более надёжные удары на текущий момент и при удобном случае практиковать форхенд. К тому же грунт – любимое покрытие Алькараса. Он на нём вырос, а теперь пропускает два крупных турнира на глиняных кортах подряд.

Кроме того, испанец чаще других молодых игроков снимается с соревнований из-за травм. И у Янника Синнера, и у Хольгера Руне в прошлом сезоне случались эпизоды, когда они отказывались от участия в нескольких турнирах.

Однако у Карлоса ситуации, мешающие соревноваться, возникают заметно чаще, потому испанец рискует начать отставать от итальянца и датчанина, которые активно выступают и поддерживают игровую форму.

В текущем сезоне Карлосу на грунте необходимо будет защищать титул в Мадриде (1000 очков), третий круг в Риме (45 очков) и полуфинал «Ролан Гаррос» (720 очков). После снятия с «пятисотника» в Барселоне Алькарас останется третьей ракеткой мира, но всё же увеличит отставание от идущего впереди Синнера.

И всё-таки: версия с отсутствием у Карлоса травм неофициальная, поэтому достоверную причину отказа от защиты титула на домашних кортах можно услышать только от самого испанца. Пока же от Алькараса хочется видеть достойную борьбу, регулярные успешные выступления и новые титулы. И возможно всё это только при хорошем самочувствии и уверенности в своей игре.