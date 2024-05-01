«Жизнь — зебра, после тёмного приходит светлое». Реакция на сенсацию от Рублёва в Мадриде

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Мадриде творит чудеса! После спада, длившегося больше шести недель, россиянин возвращается к прежней форме и победам. На испанском турнире Андрей сперва легко переиграл 136-ю ракетку мира (Факундо Багниса) и двух сеяных (Алехандро Давидович-Фокину, Таллона Грикспора), а затем в четвертьфинале одолел любимца местной публики и хозяина кортов Карлоса Алькараса.

Теннисный мир ярко отреагировал на отличную игру Рублёва, его долгожданный камбэк и победу над третьей ракеткой мира Алькарасом. Сам Андрей на корте после встречи поделился мнением об успехе в матче с испанцем и постепенном возвращении своего лучшего тенниса.

«Подача меня очень часто спасала. Но самым важным было то, что это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен — не сказал ни слова. Даже когда проигрывал. Ещё важно то, что я прибавлял на подаче. Сначала она шла не очень хорошо, но постепенно я прибавил — и закончил на очень высоком уровне.

Может быть, эта неделя — облегчение, а на следующей мы вернёмся к тому же… так что лучше об этом не думать. Потому что, когда ты начинаешь думать: «О, как всё хорошо…» Именно это и произошло со мной в начале сезона. Потом в течение шести недель я ничего не выигрывал. Лучше вообще не думать. Это не плохо и не хорошо. Это просто момент, это просто есть. Такое случается с каждым, каждый игрок проходил через такие моменты. Самое главное — продолжать работать и совершенствоваться, а потом вспомнить, что одна неделя может изменить всё», — поделился Рублёв.

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в разговоре с «Чемпионатом» рассказал, что помогло сегодня Андрею победить.

«Сегодня Андрей провёл великолепный матч. Главное, что он верил в себя. Даже упустив первый сет, россиянин продолжал играть в свой теннис, сделав ранние брейки во втором и третьем сете и уже полностью доминируя в концовке встречи. Что касается предсказаний на следующие поединки, то все добравшиеся до этой стадии имеют шансы претендовать на победу».

Экс-теннисист Андрей Ольховский добавил, что победу Рублёва он предугадывал.

«Андрей — молодчина! С одной стороны, эту победу можно назвать сенсацией, но при этом я предполагал такой исход ещё вчера, давая комментарий. Андрей достаточно уверенно начал играть, вернулся в колею после матча с Грикспором. Рублёв на темпе сейчас очень хорошо играет. Второй и третий сет Андрей подавал просто феноменально».

Андрей Рублёв Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон признался, что когда-то говорил Андрею поверить в себя.

«Это хороший задел на сезон. Рублёв обыграл не кого-то, а Алькараса — это большая победа. Он заработал хорошие очки и поднимется наверх. Говорил Рублёву: «Андрюша, ты должен поверить в самого себя. Со стороны вместо тебя никто не побежит и мозгами думать не будет». В своё время я с ним много занимался. Он срывался на всякую чепуху, спорил с судьями, а пресса его отмазывала — я ему врезал за это».

Бывшая теннисистка и комментатор Анна Дмитриева заявила, что сегодняшний матч был лучшим для Рублёва.

«Андрей показал удивительно хорошую игру, очень мощную, жёсткую и безошибочную. Мы давно его таким не видели, а может быть, и никогда, потому что это, наверное, его лучший матч. Он тактически верно построил игру. Первый сет, может быть, ещё как-то был неуверен в себе. Затем разыгрался вовсю: подача шла замечательно, всё помогало», — цитирует Дмитриеву «СЭ».

Известный португальский журналист Жозе Моргадо в социальных сетях не так эмоционально поздравил россиянина, но всё же отметил особенность сегодняшней победы для Андрея.

«Масштабный турнир для Андрея – одна из лучших побед в его карьере», – написал Моргадо.

Пожалуй, самую важную мысль о камбэке Рублёва выразила экс-теннисистка Светлана Кузнецова.

«Какой же молодец Андрей! Какой нереальный теннис показал, такого от него не видела! Как и говорила, жизнь — зебра, и после тёмного приходит светлое! Главное никогда не опускать руки», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В Мадриде Рублёв одерживает несколько побед подряд впервые с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Андрей наконец преодолевает трудности и нащупывает свою лучшую игру. В очередной раз попробовать свои силы россиянин сможет в полуфинале испанского турнира, где он сразится с победителем встречи Тейлор Фритц/Франсиско Серундоло.