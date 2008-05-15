Энен: у меня больше нет желания играть в теннис

Продолжают поступать новые сведения о завершении карьеры Жюстин Энен.

Её агент, Кен Мейерсон, рассказал в интервью корреспонденту ESPN, что у него была беседа с Энен в воскресенье. Мейерсон так передаёт мысли своей подопечной: «Я выиграла всё, что должна была выиграть, я имею столько денег, что мне хватит еще на три жизни, и у меня нет желания, чтобы дальше играть еще хотя бы один день».

Такое решение, по словам Мейерсона, рождалось в течение пяти-шести месяцев. Теннисистка не показывала яркого тенниса, в том числе и из-за травмы колена. Однако Мейерсон полагает, что всё лежит в области психологии и эмоций.

«Она просто перегорела, у неё нет больше бензина, чтобы двигаться.

Тем не менее я был удивлён такой решительностью и быстротой. Я очень разочарован. Она так много сделала для женского тенниса, мы нуждаемся в её игре. Жюстин — одна из лучших теннисисток за всю историю», — считает Мейерсон.