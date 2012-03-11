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Цибулкова на отказе Рыбариковой вышла в третий круг в США

Цибулкова на отказе Рыбариковой вышла в третий круг в США
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Словачка Доминика Цибулкова (16) вышла в третий раунд крупного турнира в Индиан-Уэллсе. При счёте 1:2 от продолжения встречи отказалась её соотечественница Магдалена Рыбарикова. Каждая теннисистка успела по разу взять чужую подачу.

В третьем круге Цибулкова сыграет с Робертой Винчи или Сильвией Солер-Эспиносой.

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