Цибулкова на отказе Рыбариковой вышла в третий круг в США

Словачка Доминика Цибулкова (16) вышла в третий раунд крупного турнира в Индиан-Уэллсе. При счёте 1:2 от продолжения встречи отказалась её соотечественница Магдалена Рыбарикова. Каждая теннисистка успела по разу взять чужую подачу.

В третьем круге Цибулкова сыграет с Робертой Винчи или Сильвией Солер-Эспиносой.