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Надаль успешно перенёс операцию по удалению аппендицита

Надаль успешно перенёс операцию по удалению аппендицита
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно перенёс операцию по удалению аппендицита в одной из клиник Барселоны. Спортсмен будет выписан из больницы через один или два дня. Об этом сообщает его команда по связям с общественностью. Надаль пропустил турнир серии «Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP, чтобы восстановиться к началу следующего сезона.

28-летний испанец планирует начать свою кампанию в 2015 году с турнира в Дохе.

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