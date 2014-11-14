Макинрой, Беккер, Хьюитт вошли в состав Совета легенд ATP

Исполнительный директор и президент ATP Крис Кермод сообщил о создании в рамках ассоциации двух новых советов. Один из них будет заниматься бизнес-вопросами. В него вошли Дэвид Хилл, Мэттью Фрейд, Томми Хильфигер и Роберт Сениор.

В состав Совета легенд вошли Джон Макинрой, Борис Беккер, Матс Виландер, Карлос Мойя и Ллейтон Хьюитт, сообщает пресс-релиз ATP. 14 ноября представители этих советов впервые встретятся на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.