Макинрой, Беккер, Хьюитт вошли в состав Совета легенд ATP
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Исполнительный директор и президент ATP Крис Кермод сообщил о создании в рамках ассоциации двух новых советов. Один из них будет заниматься бизнес-вопросами. В него вошли Дэвид Хилл, Мэттью Фрейд, Томми Хильфигер и Роберт Сениор.
В состав Совета легенд вошли Джон Макинрой, Борис Беккер, Матс Виландер, Карлос Мойя и Ллейтон Хьюитт, сообщает пресс-релиз ATP. 14 ноября представители этих советов впервые встретятся на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.
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