Филиппуссис: Федерер невероятно лёгок и стремителен

Бывшая восьмая ракетка мира, двукратный победитель Кубка Дэвиса и финалист Открытого чемпионата США 1998 года австралиец Марк Филиппуссис поделился своими ощущениями от игры 34-летнего швейцарца Роджера Федерера, который в матче со своим соотечественником Стэном Вавринкой будет пытаться в 27-й раз в карьере выйти в финал турнира «Большого шлема».

«Через 12 лет после нашего финала Уимблдона Федерер всё ещё играет в лучший теннис, а я шесть раз оперировал колено. Он сложен совсем не так, как я, он невероятно лёгок, с сухим плечевым поясом, при этом атлетичен и с очень сильными ногами. Он скользит по корту, никогда не выглядит слишком торопливым, или суетливым, или разбалансированным. На его игру невероятно приятно смотреть», — цитирует Флиппуссиса Tennis Podcast to BBC Radio 5 Live.