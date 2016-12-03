Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бадж: на турнире в Окленде будет игрок «Большой четвёрки» — дель Потро

Бадж: на турнире в Окленде будет игрок «Большой четвёрки» — дель Потро
Теннис / ATP 0

Директор турнира в Окленде Карл Бадж прокомментировал отсутствие в составе участников мужских соревнований 2017 года игроков «Большой четвёрки».

«Не думали ли мы привлечь теннисиста „Большой четвёрки“? Я думаю, что у нас будет такой игрок — Хуан-Мартин дель Потро. Он сейчас, безусловно, является одним из лучших игроков мира. За последние несколько лет мы доказали, что способны привлекать настоящих звёзд, таких как Серена Уильямс и дель Потро. Это непростой путь, но мы будем продолжать усердно работать», — приводит слова Баджа Sunday News.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент