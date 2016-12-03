Бадж: на турнире в Окленде будет игрок «Большой четвёрки» — дель Потро

Директор турнира в Окленде Карл Бадж прокомментировал отсутствие в составе участников мужских соревнований 2017 года игроков «Большой четвёрки».

«Не думали ли мы привлечь теннисиста „Большой четвёрки“? Я думаю, что у нас будет такой игрок — Хуан-Мартин дель Потро. Он сейчас, безусловно, является одним из лучших игроков мира. За последние несколько лет мы доказали, что способны привлекать настоящих звёзд, таких как Серена Уильямс и дель Потро. Это непростой путь, но мы будем продолжать усердно работать», — приводит слова Баджа Sunday News.