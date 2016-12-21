Дель Потро опередил Месси в голосовании за лучшего спортсмена Аргентины

Обладатель звания ATP «Возвращение года»признан спортсменом года в Аргентине, сообщает La Nacion. Дель Потро стал обладателем награды «Олимпия-де-Оро», которая вручается лучшему спортсмену Аргентины по итогам голосования местной ассоциации спортивных журналистов, во второй раз. Впервые он стал лучшим спортсменом страны в 2009 году, когда выиграл US Open.В августе 2016 года дель Потро стал серебряным призером олимпийского теннисного турнира на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В ноябре Хуан-Мартин внес самый значительный вклад в победу сборной Аргентины в финале Кубка Дэвиса над командой Хорватии. В голосовании за лучшего спортсмена Аргентины дель Потро опередил футболиста национальной сборной и испанской «Барселоны» Лионеля Месси.