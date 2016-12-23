Федерер: перерыв во второй половине 2016 года хорошо скажется на моём будущем

17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 35-летний швейцарский теннисистпрокомментировал своё решение пропустить вторую половину сезона-2016, чтобы восстановиться после операции на травмированном левом колене.«Этот перерыв позволил мне вернуться помолодевшим и посвежевшим. Может быть, с психологической точки зрения, он был мне нужен сильнее, чем я мог подумать. Может быть, моё тело нуждалось в отдыхе сильнее, чем я думаю. Я попытался взглянуть на вещи глобально. Надеюсь, этот перерыв принесёт плоды.Я знаю точно одно – я ни о чём не сожалею. В этом году я сделал всё, чтобы снова набрать форму. Этот процесс не показался мне выматывающим и трудным. Я даже наслаждался им.Считаю, что этот перерыв может хорошо сказаться на моей будущей теннисной карьере. Этот год является уникальным, так как мне больше, чем когда бы то ни было, нужны матчи в начале сезона», — приводит слова Федерера ESPN.