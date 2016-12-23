Федерер: перерыв во второй половине 2016 года хорошо скажется на моём будущем

17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 35-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё решение пропустить вторую половину сезона-2016, чтобы восстановиться после операции на травмированном левом колене.
«Этот перерыв позволил мне вернуться помолодевшим и посвежевшим. Может быть, с психологической точки зрения, он был мне нужен сильнее, чем я мог подумать. Может быть, моё тело нуждалось в отдыхе сильнее, чем я думаю. Я попытался взглянуть на вещи глобально. Надеюсь, этот перерыв принесёт плоды.
Я знаю точно одно – я ни о чём не сожалею. В этом году я сделал всё, чтобы снова набрать форму. Этот процесс не показался мне выматывающим и трудным. Я даже наслаждался им.
Считаю, что этот перерыв может хорошо сказаться на моей будущей теннисной карьере. Этот год является уникальным, так как мне больше, чем когда бы то ни было, нужны матчи в начале сезона», — приводит слова Федерера ESPN.