Додиг: не сыграю в Кубке Дэвиса — 2017, но не прощаюсь со сборной Хорватии

13-я ракетка мира в парном разряде хорват Иван Додиг, который в следующем сезоне будет выступать в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом, заявил, что намерен отказаться от участия в Кубке Дэвиса.
«Этот год получился для нас годом больших побед в Кубке Дэвиса, хотя мы и не завершили его так, как хотели. Тем не менее мы проделали огромную работу и можем гордиться своим выступлением, даже несмотря на поражение в финале от Аргентины.
Я всегда с радостью и гордостью играю за свою страну, но следующий сезон я пропущу, чтобы сосредоточиться на выступлении в АТР-туре. При этом я не прощаюсь со сборной Хорватии, а намерен вернуться», — приводит слова Додига Revija-tenis.