Саймон: Иванович будет не хватать в WTA-туре, где она пользуется уважением

Глава WTAпрокомментировал решение о завершении карьеры сербской теннисистки«Aна — настоящий чемпион и прекрасный представитель спорта в женском теннисе. Она внесла большой вклад в спорт как в её родной стране, Сербии, так и по всему миру. Её, конечно, будет не хватать в нашем туре, не только потому, что она одна из очень немногих теннисисток, которые достигли вершины рейтинга WTA, но она также является одним из самых уважаемых игроков в туре», — приводит слова Саймона официальный сайт WTA.