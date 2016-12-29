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175 лет назад 2016
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Надаль: в матче с Бердыхом я чувствовал себя отлично и играл очень хорошо

29 декабря 2016, четверг. 22:43. Теннис
Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от своей игры в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби с чехом Томашем Бердыхом, в котором он победил со счётом 6:0, 6:4.

«Мне было трудно представить, что я буду играть так хорошо в своём первом матче за долгое время. Я каждый день упорно тренируюсь, чтобы добиться прогресса, и очень рад возвращению на высокий соревновательный уровень. В игре с Томашем у меня не было никаких проблем со здоровьем, я чувствовал себя отлично и хорошо играл во всех аспектах тенниса. Я чувствовал, что достаточно быстр в защите, а с помощью глубокого форхенда менял направление ударов и добивался преимущества.

Что касается предстоящего матча с Раоничем, то он всегда был трудным соперником, тем более сейчас Милош на подъёме, он третья ракетка мира. У него невероятная подача, так что мне надо будет полностью сосредоточиться на своей подаче», — приводит слова Надаля Gulf News.
Источник: Gulf News Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль Томаш Бердых
Новости. Теннис
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