Надаль: в матче с Бердыхом я чувствовал себя отлично и играл очень хорошо

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от своей игры в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби с чехом Томашем Бердыхом, в котором он победил со счётом 6:0, 6:4.
«Мне было трудно представить, что я буду играть так хорошо в своём первом матче за долгое время. Я каждый день упорно тренируюсь, чтобы добиться прогресса, и очень рад возвращению на высокий соревновательный уровень. В игре с Томашем у меня не было никаких проблем со здоровьем, я чувствовал себя отлично и хорошо играл во всех аспектах тенниса. Я чувствовал, что достаточно быстр в защите, а с помощью глубокого форхенда менял направление ударов и добивался преимущества.
Что касается предстоящего матча с Раоничем, то он всегда был трудным соперником, тем более сейчас Милош на подъёме, он третья ракетка мира. У него невероятная подача, так что мне надо будет полностью сосредоточиться на своей подаче», — приводит слова Надаля Gulf News.