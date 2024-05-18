Синнер вернулся к тренировкам на корте — Sky Sport

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вернулся к тренировкам на корте впервые после травмы бедра, сообщает Sky Sport в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде (Испания), а впоследствии и с домашнего «тысячника» в Риме из-за травмы бедра. С тех пор он не выходил на корт.

Ранее стало известно, что итальянец завершил недельный курс восстановления, который он проходил в клинике J-Medical в Турине (Италия).

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Кроме того, La Gazetta dello Sport сообщала, что Янник Синнер состоит в романтических отношениях с 26-м номером рейтинга WTA россиянкой Анной Калинской. В качестве аргумента издание использовало то, что оба спортсмена находятся в Турине…

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Напомним, Открытый чемпионат Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже. Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.