Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я не чувствую своих ушей, а так всё нормально». Надаль — о съёмках в снежных Альпах

«Я не чувствую своих ушей, а так всё нормально». Надаль — о съёмках в снежных Альпах
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответили на вопрос об их ощущениях от снежной погоды во время совместных съёмок для рекламной кампании Louis Vuitton, которая является партнёром Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже.

Фото: кадр со съёмки рекламы Louis Vuitton

Надаль: я не такой привыкший к снегу, как Роджер, который живёт в снежной Швейцарии.

Федерер: первый раз он увидел снег!

Надаль: я не чувствую своих ушей, а так всё нормально.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер провели между собой 40 матчей, в 24 из них победу праздновал испанский теннисист, а 16 встреч остались за швейцарцем. Стоит отметить, что в 23 матчах из 40 они играли в финалах турниров ATP.

Материалы по теме
Фото
Надаль и Федерер приняли участие в совместных съёмках для рекламы Louis Vuitton
Материалы по теме
Джокович впервые за семь лет может сыграть с Марреем. Зачем Новак заявился в Женеву
Джокович впервые за семь лет может сыграть с Марреем. Зачем Новак заявился в Женеву
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android