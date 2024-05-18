«Я не чувствую своих ушей, а так всё нормально». Надаль — о съёмках в снежных Альпах

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответили на вопрос об их ощущениях от снежной погоды во время совместных съёмок для рекламной кампании Louis Vuitton, которая является партнёром Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже.

Фото: кадр со съёмки рекламы Louis Vuitton

Надаль: я не такой привыкший к снегу, как Роджер, который живёт в снежной Швейцарии.

Федерер: первый раз он увидел снег!

Надаль: я не чувствую своих ушей, а так всё нормально.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер провели между собой 40 матчей, в 24 из них победу праздновал испанский теннисист, а 16 встреч остались за швейцарцем. Стоит отметить, что в 23 матчах из 40 они играли в финалах турниров ATP.