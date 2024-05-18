Иванишевич — о Джоковиче: тренировать такого гения — это и честь, и ответственность

Горан Иванишевич, бывший тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался о периоде работы с сербом.

«Новак — гений. Он необыкновенный человек, лучший игрок в истории тенниса. Но это не всегда было легко, уверяю вас. За это время мы прошли через многое. Сначала была пандемия, потом дисквалификация на US Open. Была и та ситуация в аэропорту Мельбурна. Словом, сложных моментов было немало.

Новак справился, и я ему немного помог. Я очень горжусь этим. Тренировать такого гения — это была большая честь и в то же время большая ответственность. Когда ты тренируешь Новака Джоковича, малейшее поражение — это провал. Новак требователен. Он каждый день требует чего-то нового и хочет постоянно совершенствоваться. Это оказывает на него большое давление. У вас есть всего несколько секунд, чтобы объяснить ему что-то. Он хочет знать 15 вещей одновременно, а у вас на это всего три секунды. Это очень сложно, но и очень полезно», — приводит слова Иванишевича watson.ch.