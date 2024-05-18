Синнер поделился фотографиями с первой тренировки на корте после травмы бедра

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился фотографиями с первой тренировки на корте после травмы бедра.

Фото: личный архив синнера

Фото: личный архив синнера

Синнер сопроводил фотографии несколькими эмодзи: 💪💪⏳.

Напомним, Синнер снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), а впоследствии и с домашнего «тысячника» в Риме из-за травмы бедра. С тех пор он не выходил на корт.

Ранее стало известно, что итальянец завершил недельный курс восстановления, который он проходил в клинике J-Medical в Турине (Италия).

Открытый чемпионат Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже. Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.