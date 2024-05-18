Джокович впервые с 2021 года проведёт турнир на неделе перед ТБШ. Тогда он выиграл «РГ»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович последний раз играл на неделе перед турниром «Большого шлема» в 2021 году. Тогда перед победным «Ролан Гаррос» — 2021 он выиграл турнир категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

Последние выступления Джоковича на неделе перед турниром «Большого шлема»:

2021. 23–29 мая, ATP-250 в Белграде (титул), 30 мая — 13 июня, Открытый чемпионат Франции (титул).

2017. 26 июня — 1 июля, ATP-250 в Истбурне (титул), 3–16 июля, «Уимблдон» (четвертьфинал).

Ранее стало известно, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» выступит на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) перед защитой титула на «Ролан Гаррос» — 2024. Соревнования в Швейцарии пройдут с 19 по 25 мая. Открытый чемпионат Франции стартует на следующий день.