Сафиуллин опустился на 337-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 2 января россиянин Роман Сафиуллин опустился на 337-ю строчку. В первой сотне изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 2 января
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12 410.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 11 780.
3 (3). Милош Раонич (Канада) – 5450.
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5315.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4905.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3650.
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 3625.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3415.
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 3300.
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) – 3060.
…
46 (46). Андрей Кузнецов (Россия) – 970.
53 (53). Карен Хачанов (Россия) — 863.
57 (57). Михаил Южный (Россия) – 826.
85 (85). Константин Кравчук (Россия) — 660.
99 (99). Даниил Медведев (Россия) — 611…
337 (334). Роман Сафиуллин (Россия) — 141.