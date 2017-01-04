Вавринка: очень доволен уровнем своей игры в начале года

Швейцарец Станислас Вавринка поделился впечатлениями от победы над сербом Виктором Троицки со счётом 7:6 (7:5), 6:4 во втором круге турнира в Брисбене.
«Я очень доволен своим уровнем игры в начале года. В матче с Виктором я в целом играл хорошо, хотя временами терял концентрацию и принимал неправильные решения, но с Троицки всегда играть очень тяжело. Я просто наслаждаюсь новым для себя турниром, где я никогда раньше не выступал. Новые здания, новые болельщики, новые корты. Особенно в таком возрасте, когда ты играл уже почти везде, важно получать новые эмоции.
Что касается матча с Эдмундом, то он отличный теннисист, в прошлом сезоне впервые в карьере попал в топ-50. Я играл с ним в Шанхае, и это было непросто. Он постоянно прогрессирует, так что будет интересно сыграть с ним вновь», — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.