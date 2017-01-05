Возняцки: занервничала, когда узнала, что Винус Уильямс снялась

Датчанка Каролина Возняцки, переигравшая во втором круге турнира в Окленде американку Варвару Лепченко со счётом 6:3, 6:3, поделилась впечатлениями от достигнутого успеха.
«Были трудные погодные условия, но я довольна тем, как справилась с трудной подачей соперницы левой рукой. Я была в номере, когда получила сообщение: „Ты где?“. Я подумала, что бы это могло значить, а потом узнала, что Винус снялась, и мне надо выходить на корт немного раньше. Я занервничала, потому что не была готова.
Что касается матча с Гёргес, то она сильная соперница, но это будет хороший вызов для меня. Я уже играла с ней здесь и тогда добилась успеха. Надеюсь, в этот раз я тоже смогу взять верх», — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.