А. Зверев: в межсезонье я стал сильнее в физическом плане

Немец Александр Зверев, переигравший в матче Кубка Хопмана швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:1), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), прокомментировал достигнутый успех.
«Мне кажется, я могу играть на очень высоком уровне, потому что в межсезонье я прибавил в плане физической готовности, стал сильнее. В матче с Роджером необходимо в каждом розыгрыше действовать очень хорошо, иначе он не даст тебе ни шанса. Думаю, так будет до конца его карьеры.
Он играет очень быстро и практически не теряет концентрацию. На мой взгляд, он обладает самым сильным вторым ударом в геймах на своей подаче. У него просто потрясающая работа ног и запястий», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.