Потапова, Куницын, Душевина проведут шоу-матч с неоновыми спецэффектами в Химках

В академии Александра Островского в Химках продолжается теннисный турнир O1 Properties Christmas Cup 2017 среди игроков до 14 лет.
4 января Ксения Алёшина, посеянная под 10-м номером, одержала волевую победу над шестой ракеткой соревнований чешской теннисисткой Дарьей Видмановой – 2:6, 7:6 (7:5), 6:3. В четвертьфинале она встретится с лидером посева, прошлогодней финалисткой Кубка Оксаной Селехметьевой.
Главным событием четвёртого игрового дня станет шоу-матч с неоновыми спецэффектами, в котором примут участие звёзды отечественного тенниса Вера Душевина и Игорь Куницын, а также Анастасия Потапова и участник «Рождественского кубка» серб Хамад Медьедович. Специально приглашённый гость и комментатор — известная телеведущая Софья Тартакова.
Предшествовать матчу будет мастер-класс Kids Day с участием юных теннисистов.