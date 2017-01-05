Кузнецова: на AO в паре я не сыграю, разве что с Федерером в миксте. Шучу

Россиянка Светлана Кузнецова, проигравшая в четвертьфинале турнира в Брисбене испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 4:6, пошутила, что сыграла бы на Открытом чемпионате Австралии в миксте, если бы её партнёром стал швейцарец Роджер Федерер.
«Вероятно, в парном разряде на Australian Open я не сыграю. Разве что Роджер Федерер попросит сыграть с ним миксте. Я шучу. Меня всё устраивает в одиночном разряде. Есть возможность отдохнуть между матчами. Я больше чем просто рада», — цитирует Кузнецову WTA Insider.