Потапова и Медьедович победили Душевину и Куницына в шоу-матче в Химках
6 января 2017, пятница. 10:33.
Теннис
В академии Александра Островского
в Химках продолжается теннисный турнир O1 Properties Christmas Cup 2017 среди игроков до 14 лет. 5 января в рамках этих соревнований состоялся шоу-матч с неоновыми спецэффектами, в котором приняли участие звёзды отечественного тенниса Вера Душевина
и Игорь Куницын
, а также Анастасия Потапова
и участник «Рождественского кубка» серб Хамад Медьедович
. Со счётом 6:4 победили Потапова и Медьедович.
Показательному матчу предшествовал мастер-класс Kids Day.
Также в четверг стали известны имена участников полуфиналов в одиночках и парах. В частности, лидер посева Оксана Селехметьева
проиграла Ксении Алёшиной
.