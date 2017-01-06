Потапова и Медьедович победили Душевину и Куницына в шоу-матче в Химках

Анастасия Потапова

В академиив Химках продолжается теннисный турнир O1 Properties Christmas Cup 2017 среди игроков до 14 лет. 5 января в рамках этих соревнований состоялся шоу-матч с неоновыми спецэффектами, в котором приняли участие звёзды отечественного тенниса, а такжеи участник «Рождественского кубка» серб. Со счётом 6:4 победили Потапова и Медьедович.Показательному матчу предшествовал мастер-класс Kids Day.Также в четверг стали известны имена участников полуфиналов в одиночках и парах. В частности, лидер посевапроиграла