Джокович: Вердаско лучше выглядел большую часть матча и должен был побеждать

Вторая ракетка мира сербский теннисиств интервью на корте прокомментировал свой выход в финал турнира в Дохе после волевой победы над«Трудно обозначить одним словом то, как мне удалось выкарабкаться из крайне тяжёлого положения. Фернандо всегда был сложным соперником для меня, он лучше выглядел большую часть матча и должен был побеждать. Он очень старался и заслуживает самых лестных слов, но удача была не на его стороне. Не могу сказать, что я делал всё правильно во время матчболов, и вновь сильно мешали погодные условия. Это один из самых ярких матчей за последнее время. Большое спасибо зрителям за такую тёплую атмосферу. Готов к борьбе в финале», — сказал Джокович.