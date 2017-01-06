Джокович: Вердаско лучше выглядел большую часть матча и должен был побеждать

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в интервью на корте прокомментировал свой выход в финал турнира в Дохе после волевой победы над Фернандо Вердаско.
«Трудно обозначить одним словом то, как мне удалось выкарабкаться из крайне тяжёлого положения. Фернандо всегда был сложным соперником для меня, он лучше выглядел большую часть матча и должен был побеждать. Он очень старался и заслуживает самых лестных слов, но удача была не на его стороне. Не могу сказать, что я делал всё правильно во время матчболов, и вновь сильно мешали погодные условия. Это один из самых ярких матчей за последнее время. Большое спасибо зрителям за такую тёплую атмосферу. Готов к борьбе в финале», — сказал Джокович.