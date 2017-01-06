Джокович: матч между № 1 и № 2 в мире — это идеальный матч для финала

Вторая ракетка мира сербский теннисистпрокомментировал выход в финал турнира в Дохе, 5 выигранных матчболов на тай-брейке второго сета полуфинала си предстоящий финал с первым номером мирового рейтинга“Это был необычайно захватывающий опыт для меня — быть в состоянии отыграть пять матч-пойнтов. Я, конечно, очень рад, потому что такие матчи нужны для уверенности в себе. Три из пяти матч-пойнтов были на его подаче. Единственное, что я мог, — бороться и выиграть матч. Что я и сделал.Играть в финале первого же турнира года — безусловно, это здорово. Это именно то, на что я надеялся – финал между первой и второй ракетками мира. Надеюсь, что смогу играть на высоком уровне и мы сможем конкурировать, как мы всегда это делали в отношении друг друга. У нас всегда физически сложные, но занимательные матчи с долгими розыгрышами. Матч между № 1 и № 2 в мире — это идеальный матч для финала. Посмотрим, что произойдёт”, — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.