Алёшина сыграет с Тимофеевой в финале «Рождественского кубка»

Россиянкав полуфинале турнира O1 Properties Christmas Cup 2017 одержала волевую победу над четвёртой ракеткой соревнованийсо счётом 4:6, 7:5, 6:1. За титул Ксения поспорит с(2), которая нанесла поражение– 6:3, 6:4.В главном матче у юношей лицом к лицу сойдутся первый и пятый номера посева, соответственно, серби россиянин. Лидер посева сегодня уверенно переиграл россиянина Аристарха Сафонова – 6:2, 6:3, а Михаил не испытал проблем в поединке с канадцем Максимом Сэнт-Хиларе, разгромив его со счётом 6:1, 6:2.