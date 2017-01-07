Алёшина сыграет с Тимофеевой в финале «Рождественского кубка»

Россиянка Ксения Алёшина в полуфинале турнира O1 Properties Christmas Cup 2017 одержала волевую победу над четвёртой ракеткой соревнований Марией Бондаренко со счётом 4:6, 7:5, 6:1. За титул Ксения поспорит с Марией Тимофеевой (2), которая нанесла поражение Алине Щербининой – 6:3, 6:4.
В главном матче у юношей лицом к лицу сойдутся первый и пятый номера посева, соответственно, серб Хамад Медьедович и россиянин Михаил Горохов. Лидер посева сегодня уверенно переиграл россиянина Аристарха Сафонова – 6:2, 6:3, а Михаил не испытал проблем в поединке с канадцем Максимом Сэнт-Хиларе, разгромив его со счётом 6:1, 6:2.