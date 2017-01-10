Де Минор: Хьюитт говорил мне, что я должен верить в победу

17-летний австралиец Алекс де Минор, проведший второй матч в карьере на уровне ATP, одержал первую победу, переиграв француза Бенуа Пэра со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:1).
«Я на надеялся на серьёзные результаты на своих первых турнирах на таком уровне и сейчас просто счастлив.
Перед матчем я говорил себе, что у меня должны быть шансы, в том числе на приёме. В одном из геймов на своей подаче он хорошо стартовал, но потом допустил несколько необязательных ошибок, и я использовал этот момент.
Ллейтон Хьюитт говорил мне, что я должен верить в то, что могу побеждать этих ребят. Конечно, мне предстоит долгий путь, но важно не выходить на корт уже проигравшим», — приводит официальный сайт Сиднея слова финалиста юниорского Уимблдона-2016.