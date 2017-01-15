Кербер: за последние месяцы я привыкла к статусу первой ракетки мира

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер рассказала, как ощущает себя в преддверии первой в карьере защиты титула на турнире серии «Большого шлема».
«Именно здесь начался мой прорыв, так что мне приятно находиться в Мельбурне. Это особенный турнир для меня, и я с нетерпением жду его начала. Это новый вызов для меня, но за последние несколько месяцев я немного привыкла к статусу первой ракетки мира. Я буду продолжать работать, чтобы добиваться новых успехов», — цитирует Кербер официальный сайт турнира.