Мельцер: Федерер может выиграть титул, но надеюсь, что смогу ему помешать

35-летний австрийский теннисист, вышедший в основную сетку Australian Open через квалификацию, поделился мнением о том, что в первом круге ему предстоит сыграть с экс-первой ракеткой мира швейцарцем«Я думаю, что Федерер может выиграть титул, но надеюсь, что смогу ему помешать. Для теннисиста, вышедшего из квалификации, он самый плохой соперник, какой только может быть. И хотя он полгода не играл, он всё равно удивительный теннисист. Роджеру никогда не требовалось сыграть много матчей, чтобы выйти на свой лучший уровень. Он провёл три матча в Перте, и думаю, что он готов. Мы играем вечером, так что матч будет не настолько физически тяжёлым, как если бы мы играли днём на жаре», — приводит слова Мельцера Tennis World USA.