Мельцер: Федерер может выиграть титул, но надеюсь, что смогу ему помешать

35-летний австрийский теннисист Юрген Мельцер, вышедший в основную сетку Australian Open через квалификацию, поделился мнением о том, что в первом круге ему предстоит сыграть с экс-первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером.
«Я думаю, что Федерер может выиграть титул, но надеюсь, что смогу ему помешать. Для теннисиста, вышедшего из квалификации, он самый плохой соперник, какой только может быть. И хотя он полгода не играл, он всё равно удивительный теннисист. Роджеру никогда не требовалось сыграть много матчей, чтобы выйти на свой лучший уровень. Он провёл три матча в Перте, и думаю, что он готов. Мы играем вечером, так что матч будет не настолько физически тяжёлым, как если бы мы играли днём на жаре», — приводит слова Мельцера Tennis World USA.