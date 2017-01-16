Бердых преодолел первый круг Australian Open на отказе соперника

Чех Томаш Бердых (10) без особых проблем вышел во второй круг Australian Open — 2017. Его соперником по первому раунду был итальянец Лука Ванни (Q). Бердых выиграл первый сет со счётом 6:1, после чего Ванни отказался от продолжения борьбы. Поединок продолжался всего 32 минуты, за которые Бердых подал 2 эйса, заработал 8 виннерсов, совершил 2 двойные и 6 невынужденных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 3.
Следующим соперником Бердыха будет американец Райан Харрисон, который в первом круге уверенно обыграл опытного француза Николя Маю — 6:3, 6:4, 6:2. Этот матч длился 2 часа 2 минуты.
Также во второй круг пробился серб Виктор Троицки (29). В первом раунде он в пяти сетах обыграл боснийца Дамира Джумхура — 6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 6:3. За 2 часа 46 минут, которые длился матч, Троицки подал навылет 14 раз, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов.