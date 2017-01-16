33 эйса помогли Иснеру обыграть Кравчука в первом круге Australian Open

Россиянин Константин Кравчук не смог пробиться во второй круг Australian Open — 2017. В первом раунде он уступил американцу Джону Иснеру (19) — 3:6 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.
Поединок длился 2 часа 23 минуты. На счету Кравчука 19 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта. Иснер подал навылет 33 раза, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.
Следующим соперником Джона будет немец Миша Зверев, который в первом круге в трёх сетах победил испанца Гильермо Гарсию-Лопеса — 6:3, 7:6 (7:5), 6:4.