Хадад: Шарапова заслужила уйти из тенниса так, как нужно, а не из-за отстранения

Колумбийский тренер Маурисио Хадад, под руководством которого россиянка Мария Шарапова выиграла Уимблдон в 2004 году, прокомментировал предстоящее возвращение бывшей первой ракетки мира в тур. Уроженка Нягани вернётся на корт в официальном матче 26 апреля на турнире в Штутгарте. Именно в этот день заканчивается дисквалификация теннисистки за употребление запрещённого препарата мельдония.
«Шарапова — великая чемпионка. Она заслужила право завершить карьеру так, как нужно, а не быть пожизненно дисквалифицированной из-за допинга. Думаю, она может играть ещё четыре-пять лет», — цитирует Хадада El Heraldo.