Южный не доиграл матч против Багдатиса и снялся с Australian Open

Россиянин Михаил Южный не смог завершить матч первого круга Australian Open против киприота Маркоса Багдатиса. При встрече 6:3, 3:0 в пользу киприота Михаил отказался от продолжения борьбы.
Поединок продолжался 65 минут, за которые Багдатис подал 4 эйса, совершил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 10. Южный подал навылет 1 раз, совершил 2 двойные ошибки и упустил 2 заработанных брейк-пойнта.
Следующим соперником Маркоса будет победитель пары Флориан Майер (Германия) — Рафаэль Надаль (Испания, 9).