Нисикори: в этом году постараюсь нарушить доминирование Маррея и Джоковича

Японец Кей Нисикори после победы над французом Жереми Шарди со счётом 6:3, 6:4, 6:3 во втором круге Australian Open оценил свою игру в отчётной встрече.
«Это был хороший матч, я рад, что выиграл в трёх партиях. У меня были спады во втором и третьем сетах, но в решающие моменты я действовал сосредоточенно и уверенно. Меня называют одним из фаворитов? Мне не важно, кто что говорит, но я действительно ставлю перед собой цель выигрывать турниры серии „Большого шлема“ и „Мастерс-1000“. Думаю, я могу надеяться в будущем завоевать большой титул.
Надеюсь, что в этом году мне удастся нарушить доминирование Маррея и Джоковича. Они по-прежнему лучше всех, но я надеюсь, что смогу чаще обыгрывать их. В любом случае для победы на «Большом шлеме» мне будет необходимо побеждать этих ребят. Это серьёзная проблема, но я наслаждаюсь её решением», — цитирует Нисикори официальный сайт турнира.